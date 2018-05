Regeringen indfører sprogprøver. Men dansk fylder allerede alt i 0. c

Overblik

Sådan skal prøverne foregå

Regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet står bag delaftalen om sprogprøver. Aftalen betyder, at på skoler, hvor mere end 30 procent af eleverne bor i et område, der inden for de seneste tre år har været på regeringens liste over udsatte boligområder, skal alle elever i 0. klasse bestå en sprogprøve for at kunne starte i 1. klasse.

Første sprogprøve gennemføres ved skolestart. Består børnene den, er de klar til at starte i 1. klasse året efter. Gør de ikke, skal de til en ny sprogprøve i februar og eventuelt igen inden skoleårets afslutning. Elever, som ikke består, skal gennemgå et sprogstimuleringsforløb inden næste prøve. Hvis barnet ikke består den tredje prøve, er der mulighed for at tage en fjerde sprogprøve i sommerferien. I den forbindelse kan forældrene lade barnet gå på sommerskole mod en egenbetaling på 500 kr. om ugen.

I »helt særlige tilfælde« kan skolelederen beslutte alligevel at lade barnet starte i 1. klasse, hvis det »ligger på grænsen til et positivt resultat«. Starten i 1. klasse kan kun udskydes én gang.

Aftalen træder i kraft fra skoleåret 2019/20 og altså efter et folketingsvalg. Fra næste skoleår kan de skoler, der bliver omfattet, dog frivilligt vælge at være med i et forsøg med sprogprøver.

