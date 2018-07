Ida topper for første gang: Her er børnenavnene, der vinder flest forældrehjerter Ida og William topper listen over mest populære navne til nyfødte børn i 2017. Der er stor forskel på, hvad der er mest populært i de forskellige regioner, viser listen, som Danmarks Statistik har offentliggjort i dag.

Listen med de mest populære navne til nyfødte børn er blevet offentliggjort, men der er dog stor forskel på, hvad man kalder sine nyfødte børn i de fem regioner. Det samlede landsgennemsnit viser, at flest drengebørn bliver kaldt William, mens Ida for første gang topper listen som mest populære pigenavn.

Ser vi derimod isoleret på regionerne, vinder William kun førstepladsen i Region Sjælland og Region Syddanmark. I Region Hovedstaden er det Oscar, der er mest populært, mens Karl er topnavnet i Midtjylland, og Victor ligger først i Nordjylland.

Lidt af det samme mønster gør sig gældende på pigernes banehalvdel, hvor Ida kun ligger på førstepladsen i Region Midtjylland. Nora ligger i stedet i toppen i Region Hovedstaden, Alma er mest populært i Region Sjælland, Sofia vinder i Region Syddanmark og Alberte vinder flest forældrehjerter i Region Nordjylland.

De 10 mest populære pigenavne:

Ida Emma Sofie Ella Freja Josefine Alma Alberte Anna Agnes

De 10 mest populære drengenavne:

William Noah Oscar Lucas Carl Oliver Victor Alfred Malthe Emil

Endelsen på navnet er vigtig

Der er nogle helt klare tendenser, når bestemte børnenavne bliver populære, fortæller Birgit Eggert, lektor i navneforskning på Københavns Universitet.

»William har virkelig sat sig tungt i toppen. Man kan godt lide drengenavne, der starter med Wi, man kan godt lide l’er og m’er i navnene. Og så kan man godt lide to vokaler, der står op ad hinanden«, forklarer Birgit Eggert.

Det populære med l'er og m'er i navnene gør sig gældende for både pige- og drengenavne, men med navnenes endelser er det afgørende, om navnet er til en pige eller en dreng.

»De fleste pigenavne ender på a eller i, og så er der begyndt at komme nogle, der ender på y eller ie. Hos drengenavnene ender de gerne på en konsonant, men her er der også en begyndende tendens, hvor navnene er enstavede«, siger Birgit Eggert.

Carl er et enstavet drengenavn, der samtidig ligger blandt de 10 mest populære drengenavne på listen, men navneforskeren giver også eksempler som Thor, Nor og Storm. Blandt pigerne har de korte navne, som Ida, dog været populære over længere tid.

»Ida er et kort navn, tostavet og ender på a. Det kan man godt lide ved pigenavne. Selvom Ida ikke er så internationalt brugt, er det et navn, der nemt kan bruges i andre sprog«, fortæller Birgit Eggert.

Hun siger, at det er vigtigt for forældrene at deres børns navne også kan bruges i andre lande.

Velkendte navne vælges fra

Selvom navnelisten viser, at mange vælger de samme velkendte navne, kan nogle navne dog blive så kendte, at de helt vælges fra. Også selvom man måske er blevet rigtig glad for det.

Pigenavnet Elsa fra Disneys populære film 'Frost' blev året efter filmens premiere meget populært i Finland, påpeger Birgit Eggert. Men navnet kom aldrig til Danmark, selvom det opfylder mange pigenavnes krav.

»Nogle gange ser det ud til, at hvis det er for tydeligt, hvor inspirationen kommer fra, så kan man godt finde på at vælge et navn fra, selvom man godt kan lide det. Vi har eksempelvis aldrig haft en Elvis- eller Pippibølge«, forklarer hun.