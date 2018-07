Retten afviser homofobi-motiv: Slovak er blevet dømt for vold mod Søren Papes kæreste Slovakken, der tilbage i maj slog justitsminister Søren Pape Poulsens kæreste i hovedet, er blevet dømt for vold.

En 34-årige slovak er af Københavns Byret blevet dømt for vold mod Josue Vasquez, der danner par med justitsminister Søren Pape Poulsen (K).

Dommen lyder på 40 dages fængsel og seks års indrejseforbud til Danmark.

Slovakken, der til hverdag bor i Polen med sine to børn og gravide kæreste, har allerede siddet varetægtsfængslet i 50 dage, og fængselsstraffen er derfor afsonet.

Byretten finder ikke bevis for, at volden var homofobisk motiveret, hvilket Josue Vasquez ellers påstod.

Forud for dommen ligger vidt forskellige opfattelser af, hvad der præcis skete på beværtningen LA Bar i indre København natten til 17. maj.

Den 34-årige slovak var under dagens retssag den første til at give sin version. Iført cowboybukser, en blå t-shirt og med en tolk ved sin side fortalte han, at han var taget på LA Bar med en ven for at få en sidste øl efter at have set ishockey. Han var med egne ord småfuld, for han havde drukket 20-30 genstande i løbet af dagen.

På baren tog Josue Vasquez ifølge slovakkens forklaring flere gange kontakt til ham. Både for at tilbyde alkohol, men også for at høre, om han ville med ham et andet sted hen.

»Jeg er overbevist om, at han flirter med mig, for han taler ikke med min kammerat, kun med mig«, sagde slovakken i retten.

Da de to mødte hinanden igen udenfor baren omkring klokken 3.30, afviste slovakken igen Vasquez, som så blev aggressiv.

»Han forsøgte at slå mig«, sagde den 34-årige, som også mener at have fået et rødt mærke på sin arm.

Ifølge hans forklaring slog Vasquez ham efterfølgende også i hovedet. Han afviste, at han på noget tidspunkt slog Vasquez eller sagde noget krænkende om hans homoseksualitet.

Papes kæreste: Jeg flirtede ikke

En helt anden opfattelse har justitsministerens kæreste, der i retten også gav sin udgave af nattetimernes forløb på LA Bar. Også han får hjælp af en tolk.

Vasquez var taget på baren alene efter at have været ude at spise med venner. Her mødte han en dansker og en canadier, der inviterede ham med i et spil, hvor man skulle ramme et krus med en bold. Han vandt, så han var i godt humør, huskede han i retten.

På et tidspunkt gik han op i baren, hvor bartenderen fortalte, at der var tequilashots på tilbud. Han købte en omgang, som han også tilbød to andre fyre, der sad tæt ved det sted, hvor Vasquez spillede. Den ene var slovakken. Vasquez fortalte også, at han godt kunne ske at have været i kontakt med slovakken senere på aftenen, fordi han på et tidspunkt ledte efter sine to nye venner fra spillet.

Da Vasquez senere kom ud på gaden for at tage hjem, blev han slået af slovakken, der ifølge Vasquez' hukommelse sagde: »Jeg kan ikke lide homoer«.

»Han slog mig lige her«, sagde Vasquez i retten og pegede på sin højre kæbe.

Dagen efter tog han på hospitalet, og en lægeerklæring herfra dokumenterer, at han var hævet og øm.

En dørmand fra LA Bar, der var indkaldt som vidne i retten, fortalte ligeledes, at han havde set Josue Vasquez blive slået i hovedet. Han hørte eller så dog ikke, hvad der var gået forud for optrinnet.

Løkkes tweet

Sagen fik stor opmærksomhed tilbage i maj, hvor også statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) kommenterede den på Twitter.

»Rystet over, at Søren Papes samlever Josue Medina Vazquez er blevet udsat for en hadforbrydelse. Man skal frit kunne leve sit liv, som man ønsker. Det burde være en selvfølge i 2018. Tanker til Søren og Josue«, skrev han.

Da anklageskriftet senere kom, var der ingen tiltale for hadforbrydelser, men derimod udelukkende for at have slået Vasquez i hovedet med en knytnæve.

Slovakkens kæreste har i Ekstra Bladet kritiseret statsministeren for at have dømt hendes mand på forhånd.