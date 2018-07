Kom med rundt i sommerlandet: Himmelbjerget skal have »wauw-effekt«, og skovene omkring Aarhus er plaget af trængende kondiløbere

Natur bag glas

Protest. Hvornår er et menneske længst muligt ude i naturen? Det ejendommelige spørgsmål er til debat i Skanderborg Kommune, hvor byrådet vil »fremtidssikre« Himmelbjerget – et af Danmarks højeste punkter – ved at bygge nye turistfaciliteter.

Som landet ligger 'Som landet ligger' er Politikens ugentlige dyk ned i det danske sommerlands lokalhistorier - store som små, kuriøse som alvorlige. Hver uge i juli åbner vi fire udvalgte kighuller og fortæller om det, der rører på sig i sommerheden. Velkommen til.

Egentlig står der allerede et 25 meter højt tårn, der blev rejst i 1875. Men det rækker ikke til at formidle Himmelbjergets historie. Det kan gøres langt bedre ved, at »bjerget forstærkes til et brand og et sted med wauw-effekt«, som det hedder i en handlingsplan fra byrådet. Står det til politikerne, skal der bl.a. graves en indendørs udkigsplatform ind i skrænten, som rager lidt ud i luften, så besøgende får »lyst til at tage en selfie«.

Med den kan besøgende »komme helt ud i naturen«, siger Birte Andersen, byrådsmedlem for Venstre, til TV 2 Østjylland. Men behøver man en indendørs udkigspost for at »komme helt ud i naturen«? Nej, lyder svaret fra Anders Hougaard, der står i spidsen en protestgruppe.

»Hvis jeg bliver sat ind i en glasmontre her, så bliver jeg fjernet fra det (naturen, red.). Jeg bliver begrænset i min sanselige oplevelse og min duftoplevelse, og det er lige præcis det, Himmelbjerget er«, siger Anders Hougaard til TV 2 Østjylland og kalder politikernes planer for »en fantasiforladt amatørløsning« og »et tragikomisk konsulentudspil«.

Eminems ild

Afbrændingsforbud. Da Eminem onsdag indtog Orange Scene på Roskilde Festival var det med den indestængte vrede og aggression, der karakteriserer den amerikanske rapper.

Men det var også med et akkompagnement af flammer og fyrværkeri, som det sig ofte hør og bør under den type kæmpekoncerter. Men måske har Eminem ikke læst Roskilde Kommunes cirkulære om det afbrændingsforbud, som først på ugen blev landsdækkende, før han gik på scenen. Eller måske har Roskilde Festivalens arrangører ikke.

Forbuddet i kommunen dækker både haveaffald, halm, fyrværkeri, bål, bålfade, grill (medmindre det er på fast, ubrændbart underlag), svejseapparater og sågar cigaretskodder på jorden. Og som der står på kommunens hjemmeside: »Bemærk at afbrændingsforbuddet også gælder Roskilde Festivalen«.

Ganske vist brænder Eminem intet af, men man kan vel nok mene, at det forekommer noget ejendommeligt, at en verdenskendt rapper fra scenekanten på en historisk tør dyrskueplads sender meterlange stikflammer ud i sommernatten, når man ikke må riste snobrød på bålstedet i baghaven. Roskilde Festivalens kolleger på Nibe Festival og Copenhell har på grund af tørken valgt at køre det pyrotekniske arsenal i garagen.

Bro til Røsnæs

Nej til motorvej. Mens pendlere mellem Aarhus og København kan glæde sig over planerne om en Kattegat-bro, der – hvis Folketinget beslutter sig for en togforbindelse – vil bringe transporttiden mellem Aarhus og København ned på en time, vånder borgerne på Røsnæs nord for Kalundborg sig ved tanken om den. I sidste uge fortalte Politiken, at broen er genoplivet, efter at unavngivne private investorer har meddelt, at de vil finansiere den.