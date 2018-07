Sket i ugen: Danske Bank har om muligt bevæget sig endnu længere ud i sumpen

Sagt i ugen

Den 18-årige somaliske flygtning Barwaqo Jama Husssein fra Tingbjerg ramte forsiden af en stor amerikansk avis i reportage om den nye danske ghettopolitik:

»Det gør ondt, at de ikke ser os som ligeværdige mennesker. Vi bor faktisk i det danske samfund. Vi følger reglerne, vi går i skole. Det eneste, vi ikke gør, er at spise svinekød«. (New York Times)

Advokat Mette Grith Stage tog til genmæle på sin branches vegne efter en rapport fra Justitsministeriet om statens store udgifter til sagførerstanden:

»Som selvstændig erhvervsdrivende arbejder man rigtig meget. Det tror jeg, du kan forvisse dig om, hvis du spørger rundt om i den egen omgangskreds ... Selv ryger en arbejdsuge for mig let op i 70 timer, så ærligt talt synes jeg ikke, at der er noget unormalt i det«. (Jyllands-Posten)

Professor Jørgen Eivind Olesen opfordrede til at spise brød til tørkens negative betydning for dansk landbrug, der må slagte flere dyr end normalt:

»Nogle gange er der for meget vand, og så er der for lidt vand, og så er det for varmt, og så er det for koldt. Der er selvfølgelig en trend i klimaets variabilitet, og det er klart alarmerende. Men i virkeligheden er det langt, langt mere alvorligt andre steder i verden, end det er lige i Danmark«. (Politiken)

Tidligere finansminister og nuværende chefredaktør Bjarne Corydon om Alternativets politik og Uffe Elbæks fortsatte drømme om statsministerposten:

»Det er en hastesag at få omstyrtet hele indretningen af vores samfund. Ikke mindst den økonomiske politik og de redskaber, der sikrer vækst og velstand. Så når 95 procent af befolkningen ikke støtter Alternativet, er det simpelthen, fordi de har misforstået klodens tilstand«. (Børsen)

Indenrigsminister Horst Seehofer satte hårdt mod hårdt før det afgørende regeringsmøde med Angela Merkel om en stramning af tysk udlændingepolitik:

»Jeg lader mig ikke afskedige af en kansler, der kun er kansler på grund af mig«. (Süddeutsche Zeitung)

Radikales Zenia Stampe begræd, at dansk kultur er overladt til nationalister og neoliberalister:

»Hvis enhver ung visionær kunstner skal se sin produktion opløst i et syrebad, der består af lige dele nationalkonservativ syre a la Dansk Folkeparti og markedsliberal syre a la Liberal Alliance, vil produktionen bare ophøre. Helt som Holberg holdt op med at skrive teaterstykker, da vilkårene blev for umulige«. (Berlingske)

USA’s præsident Donald Trump udtrykte over for statsminister Lars Løkke Rasmussen sin utilfredshed med vores bidrag til militæralliancen:

»Vi anerkender, at Danmark har øget sine udgifter til forsvar. Men der er ingen forklaring på, hvorfor USA fortsat skal dedikere flere ressourcer til forsvaret af Europa, når kontinentets økonomier, herunder Danmarks, har det så godt«. (Brev fra Det Hvide Hus)

