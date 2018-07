Danmark er blevet særlig sårbar for Trumps vrede Tyskland og Norge vil bruge flere penge på forsvar end Danmark. Eksperter mener, at det kan bringe Lars Løkke Rasmussen i en vanskelig position på Nato-topmøde.

FOR ABONNENTER

Når statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) på onsdag mødes med præsident Donald Trump og de øvrige 27 stats- og regeringschefer i Nato, står statsministeren og dermed Danmark svækket over for det enorme pres fra USA om at hæve forsvarsudgifterne.