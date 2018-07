Danmark er blevet særlig sårbar for præsident Trumps vrede Tyskland og Norge vil bruge flere penge på forsvar end Danmark. Eksperter mener, at det kan bringe Lars Løkke Rasmussen i en vanskelig position på Nato-topmøde.

Når statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) på onsdag mødes med præsident Donald Trump og de øvrige 27 stats- og regeringschefer i Nato, står statsministeren og dermed Danmark svækket over for det enorme pres fra USA om at hæve forsvarsudgifterne.

På topmødet står det amerikanske krav om, at alle medlemslande senest i 2024 skal bruge minimum 2,0 procent af deres bruttonationalprodukt (bnp) på forsvar, allerøverst på dagsordenen.

I modsætning til topmødet sidste år, hvor Donald Trump allerede var ekstremt kritisk over for lande som Danmark, der bruger langt mindre på krudt og kugler, så har præsidenten denne gang overblik over, hvor meget landene efter balladen i 2017 rent faktisk har besluttet sig for at hæve deres forsvarsudgifter med.

Og selv efter det seneste forsvarsforlig, hvor Danmark samlet bruger 12,8 milliarder kroner mere frem til 2024, vil danskerne med en stigning til 1,3 procent af bnp i 2024 være et godt stykke efter Norge og Tyskland.

For Norges vedkommende er budgettet allerede på 1,62 procent, mens Tyskland har besluttet at komme op på 1,5 procent af bnp.

Sammen med Holland har de to lande traditionelt været Danmarks venner i holmgangen med USA om byrdefordelingen mellem USA og de øvrige 28 medlemslande.

Holland vil også nå op på 1,3 procent i forsvarsudgifter, men den hollandske aftale indeholder en beslutning om, at den økonomiske ramme kan genovervejes i 2020.

Det betyder, at hollænderne har lettere ved at overbevise Donald Trump om, at der kan være flere penge på vej.

Den bevægelsesfrihed har Lars Løkke Rasmussen ikke. Det nye forsvarsforlig løber helt frem til 2024, og først det sidste år vil de danske forsvarsudgifter nå op på 1,3 procent af bnp.

Ifølge Danmarks Radio har Danmark for over en måned siden tilbudt at bruge 140 soldater til at lede et Nato-hovedkvarter i Letland, ligesom Claus Hjort Frederiksen slår på, at fire danske F-16-fly skal til Baltikum næste år.

Det er tvivlsomt, om den slags imponerer Donald Trump, flyene er en del af en langvarig planlægning, og de 140 soldater betyder ikke nogen reel vækst i forsvarsbudgettet, som præsidenten er så ensidigt optaget af.

Og det er aldrig rart at være den mindste, når det trækker op til slagsmål. Det gælder i junglen, i skolegården og i Nato.

Derfor har det været godt og trygt for Danmark at have større allierede, som man kan ligge i læ af over for ’junglens konge’. Nu peger både eksperter og diplomater på, at situationen er ændret.

FAKTA Nato-topmøde Onsdag og torsdag mødes stats- og regeringscheferne for Nato’s 29 medlemslande i Bruxelles til et topmøde. Øverst på dagsordenen er det amerikanske krav om, at alle medlemslande senest i 2024 skal bruge minimum 2,0 procent af deres bruttonationalprodukt (bnp) på forsvar. Derudover skal de tale om: Afskrækkelse og forsvar over for Rusland.

Penge og flere soldater til Afghanistan og Irak.

Udvidelse med Republikken Nordmakedonien.

Situationen i Ukraine og Georgien. Vis mere

Danmark rykker ned ad rangliste

»Danmark kan risikere et dobbeltpres på topmødet – fordi vi er økonomisk stærke, men også fordi Danmark, selv med de midler, der kommer ekstra i det nye forsvarsforlig, vil rykke ned ad Nato’s rangliste, de andre lande stiger mere«, vurderer seniorforsker Kristian Søby Kristensen fra Center for Militære Studier.

Han peger på »Trumps særlige glæde ved at sparke til Angela Merkel og Tyskland«, og hvordan Danmark nu ikke kan argumentere med, at tyskerne bruger mindre end danskerne, og dermed forsvinder en af ’Danmarks beskyttere’.

Professor Sten Rynning fra Syddansk Universitet er enig i vurderingen og understreger, hvordan det amerikanske pres især er rettet mod de Nato-lande, der som Danmark har en god økonomi.

»Trump er helt klart fokuseret på pengene, og først når pengene er betalt, ser han på, hvad der kommer ud af de penge. Danmark og europæerne gør modsat«.

Presset fra USA ligger på de økonomisk velstillede Nato-medlemmer?

»Ja, og det gælder også for Danmark, at økonomien er ret sund. Trump driver en kile ind i Nato baseret på frygten for, hvad USA kan finde på, hvis de ikke bevæger sig yderligere«, siger Sten Rynning.

Allerede i sine kommentarer til det ’rykkerbrev’, som Lars Løkke Rasmussen har modtaget op til mødet, henviser han til, at Danmark i alle Nato-rapporter roses for at have et moderne og effektivt forsvar, kombineret med politisk vilje til at bruge det.