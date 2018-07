Ulvezone: Løb ikke med musik i ørerne Vær ikke bange for ulve, siges det. Alligevel ændrer indvandringen af ulve hverdagen i den vestjyske ulvezone: Øget opmærksomhed på småbørn. Hunde skal vogte får. Og lokale overvejer peberspray ... som selvforsvar.

Når Anne-Sofie Hermansen er på besøg hos familie i Aarhus og nyder havelivet, mens den tre-årige søn Albert løber rundt og leger, kan hun mærke, at det er lidt dejligt, at hun ikke skal skænke det en tanke, om et særligt dyr lusker rundt i nærheden:

Ulven.

Dem er der ikke mange af i den jyske hovedstad. Men hjemme på landejendommen sydvest for Holstebro ved Ulfborg bor hun midt i den officielle danske ulvezone, hvor der for første gang i 200 år er et ulvepar, der yngler her i landet. Zonen er indført for at afgrænse, hvor fåre- og gedeavlere kan få støtte til etablering af ulvesikre hegn.

GODE RÅD Når du er i ulveland Hvis du møder en ulv og giver dig til kende med lyd eller bevægelse, stikker ulven næsten altid af. Hvis ikke: Gå stille og roligt baglæns derfra. Optræd bestemt og hold øjenkontakt med ulven. Syng, snak eller råb højt og vredt. Skrig ikke, som om du er bange. Løb ikke, for det kan udløse forfølgelse og kan øge risikoen for, at du falder, hvilket kan udløse et angreb. I sjældne tilfælde, hvor ulven følger efter, skal du stoppe op og gøre dig stor ved at holde arme og tasker over hovedet. Råb og klap i hænderne og brug alt, der kan larme. Tag hellere et par skridt imod ulven end væk fra den. Hvis ulven imod alle odds angriber: Slå og spark. Kravl eventuelt op i et træ – ulve klatrer ikke i træer. Lad ikke børn gå alene i naturen, før de kan agere fornuftigt på at møde en ulv. Lad være med at løbe med høretelefoner, så du bliver uopmærksom på, hvad der foregår. Kilder: Nationalt Center for Miljø og Energi og Ulvedialog/Center for Adaptiv Naturforvaltning, Aarhus Universitet Vis mere

At bo i den 330 kvadratkilometer store zone betyder, at hverdagen skal indrettes lidt anderledes end før 2012, da ulvene begyndte at indvandre.

»Men skal man for eksempel ud at plukke kantareller i skoven, lod man før børnene lege og løbe, men nu er man helt sikkert mere obs på at være sammen med dem. Og mange har heller ikke mere lyst til at ride alene i skoven i skumringen«, fortæller Anne-Sofie Hermansen.

Selv har hun ikke haft ubehagelige oplevelser, og det har hendes kæreste sådan set heller ikke. Men han har set ulvene.

»Det er nogle måneder siden, hvor han så to ulve løbe hen over grusvejen, hvor vi bor. De kom fra et krat, han stoppede op, de var 50-70 meter væk. De kiggede bare på ham. Og løb igen«.

Samme eftermiddag tog Anne-Sofie Hermansen og kæresten sønnen Albert med ud for at finde ulvespor, og de havde efterladt ret tydelige spor, som familien tog gipsafstøbninger af.

»De afstøbninger kan vi bruge, når vi snakker med Albert og mine nevøer og niecer, som kommer her. Børnene synes vist, at det er lidt spændende. Vi har også en labrador. Forskellen er ... markant«.

Et ekstra øje på den barnet

Ud over det ynglende ulvepar ved Ulfborg og deres nu store unger menes der kun at være få andre strejfere i landet lige nu.

Egentlig så Anne-Sofie Hermansen helst, at ulvene helt forlod Danmark igen.

Men hun har ikke meldt sig på ulvehaderholdet.

Som medlem af bestyrelsen i Idom-Råsted Borgerforening var hun med til sidste år at tage initiativ til Projekt Ulvedialog. Et samarbejde med Aarhus Universitet, »hvori borgernes fælles udfordringer og bekymringer i relation til ulven og ulve-forvaltningen forsøges håndteret på en mere konstruktiv måde«, som der står i formålsbeskrivelsen.

Projekt Ulvedialog er en uensartet gruppe af 35-40 borgere i ulvezonen, der har vidt forskellige holdninger til dyrets ret til at færdes i den danske natur, men alle har haft behov for at få mere indsigt.

»Det har været i orden i vores fælles arbejde at komme af med alt det negative, angsten og vreden. Og også okay at tale om utopier: lige fra at skyde alle danske ulve til at få lavet en app, der kan gøre det muligt at følge ulvene hver især via gps«, fortæller hun.

Man skal forstå, at uden for min hoveddør starter skoven ti meter væk. Vi bliver nødt til at være en smule mere opmærksomme på børnene Anne-Sofie Hermansen

Selv går Anne-Sofie Hermansen nogle gange med hunden Kaptajn Jakobsen i den nærliggende Stråsø Plantage, hvor ulve især er set husere, og hun tager ikke personligt særlige forholdsregler.

I projekt Ulvedialog er de kommet frem til en del praktiske hverdagsregler, som er gode at huske.

Eksempelvis bør man ikke motionsløbe i øde områder i ulvezonen med musik i ørerne, for så bliver man for uopmærksom. Det kunne Anne-Sofie Hermansen da heller ikke drømme om at gøre.

Et andet råd lyder, at man ikke skal lade mindre børn lege alene i skoven. Anne-Sofie Hermansen kan godt se, at den leveregel ser lidt mærkelig ud på skrift.

»For hvem lader dog i det hele taget små børn løbe alene rundt i skoven uden opsyn? Men der skal man lige forstå, at uden for min hoveddør starter skoven ti meter væk. Vi bliver nødt til at være en smule mere opmærksomme. Også selv om drengen kun er ude ved garagen«.

Så enkelt er det ikke, minister

Selv om Anne-Sofie Hermansen er velorienteret om, at ulveangreb mod mennesker nærmest er et ekstremt sjældent fænomen, kan hun godt blive en smule urolig ved tanken om, at Albert om få år skal gå 400 meter op til skolebussen ad en grusvej uden gadelygter.

Omvendt er hendes bekymringer taget af i de senere måneder i takt med, at hendes viden om ulveadfærd er blevet styrket. For eksempel er det en lettelse at vide, at når ét ulvepar har slået sig ned på egnen og begyndt at yngle, kommer der ikke flere par og gør det samme i mange kilometers omkreds. Ulve kræver et stort revir. Og forsvarer det mod andre ulve.

For nylig var der et velbesøgt borgermøde med den nye miljøminister Jakob Ellemann-Jensen (V), og samarbejdet i Projekt Ulvedialog har været frugtbart, men alligevel synes Anne Sofie Hermansen, at der stadig er en tendens til politisk at forenkle problemerne.

Hun håber derfor, at den nye ulveforvaltningsplan, som miljøministeren har lovet efter sommer, vil være »dynamisk« og ikke bestå af alt for firkantede regler.

Tag for eksempel ministerens udspil om, at man godt må skyde »problemulve«. Men hvad er det?

Ifølge ministerens definition er det blandt andet en ulv, der mere end to gange har bevæget sig tættere end 50 meter på en bolig eller et maskinhus. Anne-Sofie Hermansen er bare ikke sikker på, at den definition er særlig brugbar, for den adfærd kan alle ulve i princippet have.

»Tag bare de busstoppesteder, vi har sat op, hvor børnene venter. Ulve kan godt lide at gå på menneskers veje for at spare energi, men så kommer de også en gang imellem forbi busstoppestederne, men det gør dem jo ikke nødvendigvis til problemulve. For ulve er hverken bange for huse eller biler. De er til gengæld bange for mennesker«, siger hun.

Peber mod ulve

Kim Møller er ikke ræd for ulve.