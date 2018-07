Mor til 2-årig om sit eget digitale forbrug: »Jeg tror, jeg er blevet afhængig« Nanina Johansen og Andreas Zorn ser selv på smartphone en time efter, at de har lagt sig i seng. Nu skal de forsøge at balancere deres 2-årige søns iPad-forbrug.

Lyset fra en smartphone eller en iPad kan gøre det svært at falde i søvn eller give en dårlig nattesøvn. Det ved Nanina Johansen egentlig udmærket godt.

»Men det er da sjovt, at selv om du ved det, så hjælper det overhovedet ikke på det«, siger hendes kæreste, Andreas Zorn. De to sidder ved spisebordet i deres rækkehus i Herlev, og Nanina Johansen har netop fortalt, at parret hver aften efter sengetid gerne stirrer ind i lyset fra hver sin iPhone i en times tid, før de lægger sig til at sove.

»Vi hører os selv sige, at nu skal vi også sove, fordi man bare ligger og glor på alt muligt. Altså, det kan jo være en hund, der ligger og bader i en svømmepøl – alt muligt ligegyldigt, hvor man bagefter kan tænke ’hvorfor sidder jeg og kigger på det?’. Men man bliver jo totalt fanget af det. Altså, jeg kan overhovedet ikke styre mit privatforbrug«, siger Nanina Johansen:

»Jeg tror, jeg er blevet afhængig af det. Af at se, hvad der er sket. Nogle gange har jeg da tænkt på, hvor dejligt det var, dengang man ikke kunne se, hvad andre folk lavede hele tiden. Man tjekker det konstant«, siger hun.

Den tanke er Nanina Johansen ikke ene om. De radikale foreslår nu, at der skal oprettes et videnscenter, der skal undersøge sammenhænge mellem vores digitale forbrug og vores mentale helbred.

Vi står over for nogle teknologigiganter, der investerer tungt i, at vi hele tiden skal føle, at vi bør tjekke vores smartphones, lyder udmeldingen fra partiets it-ordfører, Ida Auken, der står bag forslaget.

Videnscenteret skal styrke »vores digitale immunforsvar som samfund« og sikre, at digitaliseringen »ikke har store omkostninger for vores helbred«, siger hun til Politiken.

Ifølge hjerneforsker Albert Gjedde er det en god idé, da der mangler viden om konsekvenserne af, at mange af os er tilgængelige på flere forskellige medier i mange af døgnets timer.

Hverken Andreas Zorn på 31 eller Nanina Johansen på 29 føler sig stresset over at følge med på sociale medier. Andreas Zorn har aktivt fravalgt at tage sin arbejdstelefon med hjem.

Han ønsker ikke, at der skal opstå en forventning om, at han svarer på mails uden for arbejdstiden, og så er det bedst slet ikke at starte på det, mener han.

Lige nu emmer stuen af en ro, der næsten får snakken om smartphone-stress til at virke absurd.

Men roen har nok især lagt sig over hjemmet, fordi parrets anden søn kom til verden for ti dage siden og nu svæver gyngende i en slyngevugge fra loftet. Og måske får roen en brat ende, når parrets ældste søn på omkring to år – Laurits – vender tilbage fra vuggestue senere på dagen.

»Nu har vi en søn, der er fuldstændig – altså, han er en rigtig dreng, ikke – så der er fuld fart over feltet. Problemet er, at han ikke rigtig selv kan vurdere, hvornår han bliver overkørt, fordi han er for overgearet. Så vi bruger iPadden til at give ham en timeout«, siger Andreas Zorn. IPaden er købt for nylig i anledning af, at familien skulle på ferie, fortæller Nanina Johansen:

»Man flyver ikke med børn uden en iPad«. Endnu er det sparsomt med viden om børns iPad-forbrug og eventuelle følgevirkninger, men der bliver jævnligt hejst flag i debatten om børn og unge, der peger på risikoen for, at børnenes evne til at udvikle kreativitet, fantasi og en rumlig sans kan være truet af et stort forbrug af spil og film på iPadden.

Undersøgelser viser, at et stort internetforbrug kan have betydning for udviklingen af empati. Parret synes, at et videnscenter som det, Radikale har foreslået, lyder som en god idé. Især vil Nanina Johansen gerne vide mere om stråling.

Men det store spørgsmål er for Andreas Zorn, om hans søns iPad-forbrug kan få konsekvenser for hans evne til at udvikle forhold til andre børn.