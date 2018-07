Politi afspærrer område i Brøndby Strand efter skyderi

Politiet har afspærret et område ved indkøbscentret Brøndby Strand Centrum, hvor der mandag aften har været et skyderi.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi.

Der er ingen meldinger om, at nogen skulle være ramt.

»Vi er i gang med tekniske undersøgelser og forhører os på stedet«, siger vagtchef Thomas Mejborn.

Samtidig er politiet til stede ved Glostrup Hospital, hvor den bil, der menes at have været mål for skuddene, er parkeret.

I bilen var en gruppe unge mænd, som politiet er i kontakt med.

»Vi mener, at der er en sammenhæng mellem bilen ved Glostrup Hospital og skyderiet i Brøndby Strand, forklarer Thomas Mejborn.

Anmeldelsen om skyderiet blev modtaget klokken 21.07.

ritzau