Yngre mand ramt af skud i Brønshøj sent mandag aften

En yngre mand blev sent mandag aften ramt af skud på Frederikssundsvej i Brønshøj. Det oplyser Henrik Brix, der er vagtchef ved Københavns Politi.

»Af hensyn til efterforskningen kan jeg kun oplyse, at der er tale om en yngre mand, og at han ikke er i kritisk tilstand«, siger vagtchefen.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 22.42, efter at vidner havde hørt skud blive affyret.

»Vi får en anmeldelse fra nogen, der mener at have hørt skud blive affyret. Vi er til stede derude og undersøger området grundigt«, sagde Henrik Brix omkring klokken et natten til tirsdag.

Frederikssundsvej var efterfølgende spærret i begge retninger, mens politiet undersøgte området. Tirsdag morgen er afspærringen ophævet.

Klokken 23.48 modtog politiet endnu en anmeldelse om skyderi, denne gang nær en basketballbane ved Glommensgade og Sæterdalgade på Amager.

»Nogen har hørt skud blive affyret og set to mænd i mørkt tøj løbe fra stedet. Vi har dog ikke noget brugbart signalement af mændene«, fortalte vagtchefen kort efter.

Også et skyderi i Brøndby

Tirsdag morgen bekræfter politiet, at et skyderi har fundet sted, men at man ikke har oplysninger om, at nogen skulle være ramt.

»Vi har været i gang med at tale med vidner, men det har ikke være så brugbart. Der er måske nogen, der ved mere, end de fortæller«, siger vagtchefen tirsdag morgen.

Også i Brøndby undersøger politiet et skyderi.

Klokken 21.07 modtog Københavns Vestegns Politi en anmeldelse om skud, der var affyret ved indkøbscentret Brøndby Strand Centrum.

En bil med en gruppe unge mænd menes at have været mål for skuddene. Ingen blev dog ramt.

Ifølge politiet er det endnu for tidligt at sige, hvorvidt der er en sammenhæng mellem de tre skyderier.

Hverken Københavns Politi eller Københavns Vestegns Politi har anholdt nogen i forbindelse med de tre skyderier.

