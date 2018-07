Skal Danmark øge forsvarsbudgettet eller gå imod Trump? Her er argumenterne for og imod Skal Danmark hæve forsvarsbudgettet eller holde det i ro? Her er en række argumenter for begge dele.

3 gode grunde til at holde udgifterne til forsvaret i ro

Danmark skal finde over 15 milliarder kroner mere om året i 2024 for at imødekomme Donald Trumps krav om, at forsvarsudgifterne skal nå op på 2 procent af bnp. Her er tre argumenter for, at vi skal stå imod Trumps krav.

1. To procent er grebet ud af luften

Der findes ikke underbyggede studier og beregninger, der viser, at forsvarsbudgetterne skal være mindst 2 procent. Der er tale om et medievenligt slagord, og ingen ved, om det rigtige tal er 1,7 eller måske 2,5 procent. Danmark bruger i det nye forsvarsbudget væsentligt flere penge.

2. Der er slet ikke brug for 2 pct

Det handler ikke om, hvor meget man betaler til militæret, men hvordan pengene bruges: effektivt eller ineffektivt. I kroner og øre vil 2 procent blive ved med at vokse i takt med den økonomiske vækst – uanset truslerne mod Nato. Det er heller ikke givet, at de mange penge bliver brugt mod de nye ’bløde’ trusler i cyberspace, der fylder mere og mere.

3. Putin vil være fristet til a-våben

I dag er Vesten helt overordnet Rusland klart overlegen i forhold til konventionel krig. Hvis blot Tyskland når 2 procent af bnp i 2024, vil tyskerne alene bruge flere penge på militær end russerne. Det kan gøre russerne bange for et angreb, og deres svar i en direkte konflikt kan blive en hurtigere brug af atomvåben, som er det eneste felt, hvor der er militær balance mellem de to blokke.

3 gode grunde til at bruge 15 milliarder mere på forsvaret

Danmark skal finde over 15 milliarder kroner mere om året i 2024 for at imødekomme Donald Trumps krav om, at forsvarsudgifterne skal nå op på 2 procent af bnp. Her er tre argumenter for, at det er en udmærket ide.

1. Truslen fra Øst

Putin har vist, at russerne er parate til at bruge militær magt og cyberkrig for at nå deres mål på Krim, i Østukraine og i Syrien. Putin siger, at Rusland er ansvarlig for sikkerheden for alle russisktalende – også uden for Rusland. Især de baltiske lande og Kasakhstan kan blive udsat for russisk aggressivitet. Rusland bruger cyberspace til at blande sig i valgene i USA og Europa.

2. Kløften til USA

Det er ikke kun Donald Trump, der forlanger, at Europa skal bruge flere penge på militæret. Barack Obama havde samme dagsorden. For at ’please’ USA må Europa og især Danmark betale ved kasse 1, hvis såkaldte transatlantiske bånd skal overleve.

3. Europa skal klare sig selv

Uanset hvad vil USA svinge opmærksomheden væk fra Europa og se mod Asien i de kommende årtier. Derfor skal Europa kunne forsvare sig selv og være i stand til at være militært aktiv i Nordafrika og Mellemøsten uden at behøve at ringe til Washington. Selv om de europæiske Nato-lande i dag bruger fire gange mere på militæret end Rusland, er det ikke effektivt og koordineret nok. Rusland er overlegen i visse områder som Østersøen.