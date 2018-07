Vejprojekter kan spare bilister for millioner af timer

Der er masser af timer at spare for bilisterne, hvis der bliver bygget en ny midtjysk motorvej, den såkaldte hærvejsmotorvej, en tredje Limfjordsforbindelse eller en ny østlig ringvej uden om København.

Det skriver Jyllands-Posten og henviser til et svar, som transportminister Ole Birk Olesen (LA) har sendt til Folketingets Transport-, Bygnings- og Boligudvalg på baggrund af tal fra Transportministeriet.

Ifølge tallene vil en ny motorvej i Midtjylland spare trafikanter for 8,3 millioner timer i bilen hvert år, mens en østlig ringvej uden om hovedstaden vil medføre tidsbesparelser på seks millioner timer årligt.

En ny Limfjordsforbindelse vil få trafikanter, der krydser fjorden, samlet set godt 1,4 millioner timer hurtigere frem om året.

I alt har Transportministeriet undersøgt otte vejprojekter, og de tidsmæssige besparelser, de kan føre til, gør indtryk på både Venstre og Socialdemokratiet.

Investeringer vil også gavne virksomheder

Transportordfører Kristian Pihl Lorentzen (V) mener, at man er kommet bagud med investering i vejene. Han henviser til, at der i 2009 blev lavet et trafikforlig frem til 2020, hvor hovedparten af pengene gik til togtrafikken.

Det var nødvendigt, men det har udskudt investeringer i vejene, mener han.

»Desuden har vi gang i hjulene i Danmark, og det gør, at trafikken stiger kraftigt i disse år. Specielt på vejene, fordi det er på vejene, at vi har det meste af vores godstransport, og det er på vejene, at langt de fleste medarbejdere pendler til og fra deres arbejde«, siger Kristian Pihl Lorentzen til Ritzau.

Nye veje og mindre trængsel er vigtigt for almindelige danskere, men også for erhvervslivet, mener han og får opbakning fra Socialdemokratiets transportordfører, Rasmus Prehn.

»Det vil gavne den almindelige dansker, der skal til og fra arbejde. Men det vil også gavne virksomheder, der vil få lettere ved at tiltrække arbejdskraft, fordi folk vil kunne komme længere væk fra, når transporttiden bliver kortere.

»Endelig vil de store tidsbesparelser være en kæmpe gevinst for virksomheder, der er afhængige af at få transporteret deres produkter ud i landet eller ud i verden, siger Rasmus Prehn til Ritzau.

Begge politikere henviser til, at det er deres finanspolitiske kolleger sammen med finansministeren, der skal tage stilling til, hvordan de nødvendige milliarder til nye trafikinvesteringer kan fremskaffes.

ritzau