Politi advarer: Film om 25-årigs fald er krænkende at viderebringe

Flere vidner tog mobiltelefonen frem for at tage fotos eller optage videoer, da en 25-årig mand faldt ned fra fjerde sal i Sønderborg tirsdag aften.

Det oplyser vagtchef Ole Aamand fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Den tilskadekomne er en psykisk syg mand, som kravlede ud på taget fra et kvistvindue i en lejlighed. Herfra faldt han ned fra fjerde sals højde.

»Han er kommet alvorligt til skade og er bragt på sygehuset«, siger Ole Aamand.

Men når nogen er kommet alvorligt til skade ved for eksempel et færdselsuheld, kan vi kun henstille til, at folk lader være med at sende den slags rundt, for det kan være vildt krænkende også for familie og venner Vicepolitiinspektør Preben Westh

Faldulykken skete på Ringgade omkring klokken 21.00 tirsdag aften.

Flere har taget billeder og video

Politiet har senere fået flere henvendelser om, at vidner til faldulykken har hevet telefonen frem ved ulykkesstedet.

»Vi har fået flere opkald fra borgere, der har set vidner, som har stået og taget billeder og videoer derude«, siger Ole Aamand.

Derfor opfordrer politiet af etiske årsager til, at vidner ikke offentliggør optagelserne fra faldulykken på de sociale medier, hvis den 25-årige optræder på optagelserne.

Vicepolitiinspektør Preben Westh siger onsdag, at det i nogle situationer kan være til stor hjælp, at folk optager billeder - men at folk i sager som den aktuelle bør lade være.

»Vi lever i en verden, hvor alle går rundt med deres kameraer og tager billeder. Rigtig mange gange er det godt både for politiets arbejde og andre ting, at man kan dokumentere noget«.

»Men når nogen er kommet alvorligt til skade ved for eksempel et færdselsuheld, kan vi kun henstille til, at folk lader være med at sende den slags rundt, for det kan være vildt krænkende også for familie og venner«, siger Preben Westh.

Rejser sager

Ved en voldsom ulykke i tæt tåge på Sønderjyske Motorvej i marts stoppede en lastvognschauffør op og tog billeder. To mennesker havde mistet livet. Chaufføren offentliggjorde billederne på Facebook.

»Her slår vi hårdt ned. Så rejser vi en sag. Man kan få en bøde for uberettiget at videregive billeder om en andens private forhold«, siger Preben Westh.

Til DR Syd sagde en medstifter af Center for Digital Dannelse i marts, at det kræver 'digital modenhed' at navigere på de sociale medier.

»For én ting er, at det er blevet nemt og brugervenligt. Det næste er, at folk skal tage stilling til, hvad de lægger op, og hvad de ikke lægger op«, sagde Jacob Brøndum Pedersen.

ritzau