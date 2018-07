Stor bøde: Fik afslag på chaufførjob fordi hun er kvinde

Det var i strid med ligebehandlingsloven at give en kvindelig ansøger afslag på et chaufførjob med den begrundelse, at jobbet var for fysisk til en kvinde. Det skriver Fagbladet 3F på baggrund af en ny afgørelse i Ligebehandlingsnævnet.

Firmaet slog jobbet som fuldtidschauffør til pakkekørsel op i februar i år. Eneste krav i annoncen var, at ansøgeren havde et såkaldt kørekort B til pakkekørsel. Kvinden søgte jobbet og fik svar på mail samme dag.

»Hej. Jobbet er for fysisk til en kvinde«, stod der i mailen fra firmaet.

Det afslag fandt kvinden sig ikke i og klagede til Ligebehandlingsnævnet over forskelsbehandling på grund af køn.

Kvinden havde det rigtige kørekort B, og der var ikke andre kriterier i annoncen. Afslaget kan derfor ikke være begrundet i manglende kvalifikationer, mener Ligebehandlingsnævnet.

Kvinden lagde i sin klage vægt på, at hun gennem hele sin opvækst havde været fysisk aktiv. Hun styrketræner dagligt og har tidligere løbet 10 km dagligt.

Nævnet vurderer, at det derfor er usandsynligt, at klager - og kvinder generelt - ikke besidder passende fysisk styrke og udholdenhed til at varetage en stilling, som en mand kan varetage.

Firmaet beklagede svaret, som de erkendte, var dårligt formuleret, men der var ingen kære mor. Ligebehandlingsloven er klokkeklar: Alle arbejdsgivere skal behandle mænd og kvinder lige – også ved ansættelser.

Godtgørelse på 25.000 kroner

Ligebehandlingsnævnet konkluderer i sin afgørelse, at kvinden fik afslag på chaufførjobbet med den begrundelse, at jobbet er for fysisk til en kvinde.

»Det afgørende er ikke formuleringen af afslaget, men det bagvedliggende motiv. Klagers evne til at bestride stillingen blev udelukkende vurderet på baggrund af hendes køn«.

»Klager har derfor påvist faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at hun har været udsat for direkte forskelsbehandling på grund af køn«.

Hun blev tilkendt en godtgørelse på 25.000 kroner. Den er fastsat ud fra praksis i den slags sager og ud fra en vurdering af alvoren i sagen.

ritzau