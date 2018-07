Hver anden ung uegnet til militærtjeneste: »Det bør tænde nogle advarselslamper« 48 procent af de unge mænd, der blev undersøgt af forsvarets rekruttering i 2017, blev kasseret.

Det er den generelle sundhedstilstand blandt unge mænd, der bekymrer, mere end fremtidig rekruttering til forsvaret.

For der er masser af unge mennesker, der gerne vil ind i forsvaret, lyder det fra Flemming Vinther, der er formand for Hærens Konstabel- og Korporalforening.

Reaktionen kommer, efter at Berlingske har bragt en artikel om, at knap hver anden unge danske mand bliver erklæret uegnet til at aftjene værnepligt.

»Det siger mig først og fremmest, at vi som samfund skal være bekymrede over sundhedstilstanden blandt vores unge mennesker«.

»Jeg synes faktisk ikke, at de grundlæggende adgangskrav, der er for at komme ind i forsvaret, er hverken urimelige eller ekstremt høje«, siger formanden til Ritzau.

I 2017 fik 46 procent af de unge mænd muligheden for at trække et nummer, da der skulle indkaldes til værnepligt. Det er ifølge avisen det laveste nogensinde.

Samtidig blev 48 procent kasseret. Det er en stigning på næsten 20 procentpoint siden 1995.

Mange med psykiske diagnoser

22 procent af de unge, der sidste år blev erklæret uegnet til værnepligt, blev kasseret på grund af psykiske diagnoser som adhd, angst eller depression.

Det oplyser Forsvarsministeriets Personalestyrelse ifølge Berlingske.

Styrelsen skriver, at det kan konstateres, at sessionslægerne kan konstatere, at 'der generelt stilles flere diagnoser i dag end tidligere'.

»Forsvaret skal nok klare sig, men jeg synes, at det her er bekymrende tal i forhold til, at vi har nogle ungdomsårgange, hvor der tilsyneladende er så mange unge mennesker, der ikke kan klare cuttet til at komme ind som soldater«, siger Flemming Vinther.

»Det bør tænde nogle advarselslamper hos de mennesker, der sidder med ansvaret for sundheden blandt unge mennesker i det hele taget«, siger han.

Hærens Konstabel- og Korporalforening rummer alle hærens konstabler og korporaler samt værnepligtige.

ritzau