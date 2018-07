Tidligere it-chef anker ikke sin dom i Atea-sagen

En tidligere it-direktør i Rigspolitiet anker ikke sin dom i Atea-sagen, som drejer sig om bestikkelse af offentligt ansatte.

Det oplyser hans forsvarer, advokat Mikael Skjødt, torsdag.

»Han mener ikke, at dommen er rigtig, men han ønsker at lægge sagen bag sig og komme videre«, lyder det fra advokaten.

Michael Steen Hansen var først it-direktør i Region Sjælland og derefter it-direktør i Rigspolitiet.

Han er fundet skyldig i at have modtaget bestikkelse fra it-selskabet Atea til en værdi af 151.000 kroner. Desuden begik han underslæb over for Region Sjælland for 368.000 kroner.

Det var for eksempel i strid med straffeloven, at han tog med på en rejse til Dubai i november 2014.

Her så han og en anden offentligt ansat samt tre forretningsmænd Formel 1-løb og spiste blandt andet på restauranten At Mosphere Lifestyle på 122. etage, hvor en flaske champagne kostede 2.400 kroner.

Atea var leverandør af pc'er og andet udstyr til Region Sjælland og brugte i en årrække smørelse for at fastholde kunden, har Retten i Glostrup slået fast.

Atea hentede pengene på en konto i selskabet med penge, som egentlig tilhørte Region Sjælland.

»Hvad pokker? Jeg er direktør i politiet!«

Michael Steen Hansen skal afsone tre måneder af straffen på fængsel i ti måneder. Desuden skal han udføre 120 timers samfundstjeneste.

Under en afhøring i retten beskrev han forløbet som frygteligt.

»Jeg ville køre i en Skoda resten af mit liv, hvis jeg kunne have undgået det her«, sagde han.

Karrieren for den daværende topchef i Rigspolitiet fik et brat knæk 9. juni 2015. Tre måneder forinden havde han takket dronningen for ridderkorset. Og i 2009 var han blevet kåret som årets it-chef af bladet Computerworld.

»Når man bliver anholdt af sine kolleger klokken seks om morgenen og bliver slæbt med til Vordingborg og sidder i en celle og koger, så er man monsterpresset. Man stiller spørgsmål til selve eksistensen af universet«, sagde han.

I et grundlovsforhør kom han tidligere med en anden forklaring end i den følgende retssag.

»Hvad pokker? Jeg er direktør i politiet! Det er udtryk for min frustration og bekymring«, sagde han.

I modsætning til Michael Steen Hansen har hans kollega fra regionen, René Clausen, besluttet at anke sin dom til Østre Landsret.

ritzau