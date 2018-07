Støtteregler og mistro spænder ben for udvikling af naturen i nationalparker

Hun ønsker ikke at komme nærmere ind på, om eller hvordan indsigelsen fra Nationalpark Thy vil afspejle sig i den endelige udgave af driftsplanen, men fremhæver, at nationalparkens bestyrelse på nogle områder roser styrelsens indsats.

Kompensation til landmænd

Den danske nationalparklov er blevet kritiseret for ikke at lægge tilstrækkelig vægt på naturen. Nationalparkerne omfatter landbrugsjord og bebyggelse og lever ikke op til de internationale kriterier for nationalparker.

Rigsrevisionen konstaterede i en kritisk rapport i 2013, at der er »ingen garanti for, at etableringen af nationalparker bidrager til at styrke og udvikle naturen«.

Kun tre af de ti sidestillede formål i nationalparkloven er direkte naturmål, men Rigsrevisionen fremhævede i sin beretning, at lovens hovedformål faktisk er at styrke og udvikle naturen.

Torben Juul-Olsen fra Nationalpark Thy nævner en anden hindring for, at bestyrelsen kan komme igennem med sine planer. I projektet om naturgenopretning ved Grønslets Rende er de landmænd, der ejer godt en tredjedel af området, indstillet på at være med, men nationalparken har ikke mulighed for at tilbyde dem en rimelig kompensation for ikke længere at kunne dyrke jorden.

»Vi kan ikke give dem mere end 7.000 kroner per hektar, og så er det bedre at dyrke korn«, siger han.

Nationalparken har afsat 1,8 millioner kroner til projektet og åbner dermed for en erstatning på op til 50.000 kroner per hektar, hvilket ifølge Torben Juul-Olsen er fastsat ud fra lignende projekter andre steder. Men Miljø- og Fødevareministeriet tolker loven sådan, at det vil være i strid med EU’s regler om statsstøtte, hvis nationalparkerne bruger af deres egne midler – 7,5 millioner kroner om året – til at udbetale kompensation til landmændene. Derfor er der et loft over støtten.