Norwegian åbner ny base til lange ruter fra København

Det norske lavprisselskab Norwegian vil udvide i København ved at ansætte flere piloter, der skal flyve på selskabets langdistanceflyruter.

Det oplyser luftfartsselskabet i en pressemeddelelse.

»Det er naturligt for os at etablere en base for piloter i København med den størrelse, som vores skandinaviske langdistanceoperation i dag har«, siger HR-direktør i Norwegian Helga Bollmann Leknes i meddelelsen.

»Basen i København vil bidrage til at forenkle og styrke vores forretning og skabe lokale arbejdspladser«, siger hun.

Den nye langdistancebase vil betyde 80 nye pilotstillinger i København.

Norwegian har i forvejen godt 500 ansatte i København, der primært servicerer de korte, europæiske ruter. Heraf er omkrig 200 piloter.

Flere afgange til Thailand til vinter

Etableringen af basen sker i samarbejde med fagforeningen Flyvebranchens Personale Union FPU. Norwegian understreger, at selskabet har indgået overenskomst med fagforeningen.

Basen vil først og fremmest have betydning for de ansatte i selskabet, og hvordan Norwegian kan indrette sit netværk. Men den får ikke umiddelbart konsekvenser for passagererne i form af flere ruter eller flere direkte fly.

I forvejen har Norwegian planlagt at opruste med flere afgange fra København til Thailand til vinter.

ritzau