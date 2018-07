Portrætteret i to prisvindende dokumentarfilm. Hans arbejde har inspireret forfatter Karl Ove Knausgård, som fulgte Marsh’ arbejde og i 2016 skrev et essay i New York Times og i Politiken.

Selv hvis der er en lille risiko for, at ganske få mennesker blev presset til at begå selvmord mod deres vilje, er det så ikke en pris, vi skal betale, for at så mange andre får en værdig død? Den legendariske hjerne-kirurg Henry Marsh er en glødende fortaler for aktiv dødshjælp. Hvis det blev tilladt, ville det blive muligt for os at tale åbent om, hvordan vi får en god død, mener han.