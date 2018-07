Flere forældre fravælger folkeskolen: Næsten hver sjette barn begynder i privatskole

Flere forældre fravælger folkeskolen. Tæt på hvert sjette barn begyndte sidste sommer på enten en privat- eller friskole, og andelen har været støt stigende de seneste 10 år, viser tal fra Danmarks Statistik.

For knap 10 år siden kunne stigningen forklares med, at der blev nedlagt mange skoler i landdistrikterne i forbindelse med kommunalreformen i 2007. Men ifølge Andreas Rasch-Christensen, forskningschef ved VIA University College, kan de seneste års stigning ikke længere blot forklares med det.

Der mangler viden om, hvorfor flere forældre de seneste par år har vendt folkeskolen ryggen.

Flertallet skal gå i folkeskole

Faktisk er det en ny tendens, at en så stor andel af forældrene ikke stifter bekendtskab med folkeskolen, før de vælger den fra, siger Andreas Rasch-Christensen, som er bekymret for udviklingen:

»Vi vil jo gerne have flertallet til at gå i folkeskolen, hvor det også er meningen, at de forskellige børn skal møde hinanden«, siger han.

Han finder det især problematisk, at vandringen fra folkeskolen sker blandt de mest ressourcestærke familier.

Folkeskolen er en afgørende institution for at opretholde en følelse af fællesskab, som er grundlæggende i vores samfund Morten Riis (EL), formand for børne- og skoleudvalget i Bornholms Regionskommune

»I værste fald vil vi kunne få en opdeling, hvor man ikke har blandingen af børn, men overvejende har børn fra ressourcestærke hjem. Og folkeskolen kan blive stedet, hvor ressourcesvage familier sender deres børn hen«.

Der er store kommunale forskelle på, hvor mange børn der går i privatskoler. Især i landområderne og på nogle af øerne er der store andele af børnehaveklassebørn, der ikke begynder skolelivet i folkeskolen.

Lukkede skoler på Bornholm

På Bornholm går 41 procent af øens nuværende børnehaveklassebørn i enten fri- eller privatskoler, og det er den højeste andel i landet. Den udvikling er kommunen ikke tilfreds med.

»Folkeskolen er en afgørende institution for at opretholde en følelse af fællesskab, som er grundlæggende i vores samfund«, siger Morten Riis (EL), der er formand for børne- og skoleudvalget i Bornholms Regionskommune, der ellers mener, at øens folkeskoler gør det godt.

De sidste 15 år er 8 af øens skoler lukket. Ved mindst 3 af de skoler er der blevet åbnet en friskole i stedet, vurderer han.

I folkeskolen sidder vi med de mest udfordrede børn. Og børnene fra middelklassen og overklassen sidder i privat- og friskoler Kasper Roug (S), formand for børne- og skoleudvalget i Lolland Kommune

Men for at finde ud af, hvordan kommunen kan gøre folkeskolen mere attraktiv, har udvalget iværksat en trivselsundersøgelse i folkeskolen og en undersøgelse blandt forældrene for at finde ud af, hvorfor de fravælger folkeskolen.

»Vi skal sørge for, at folk ikke fravælger folkeskolen på grund af noget, vi kan ændre på«, siger Morten Riis.

Ikke godt for sammenhængskraften

Lolland Kommune oplever også flugt fra folkeskolen. Og forklaringen er enslydende: Små skoler lukkede eller blev lagt sammen i forbindelse med kommunalreformen, og der kommer ikke mange nye børn til verden på øen.

Det er vigtigt, at der er en skole, for at holde Svaneke by i live Rune Holm, far til to og medstifter til friskole i Svaneke

Ifølge Kasper Roug (S), formand for børne- og skoleudvalget i Lolland Kommune, arbejdes der på at lave nogle faglige profiler på folkeskolerne og samtidig skabe talentlinjer, hvor de fagligt stærke elever kan få mere udfordring.

Folkeskolen skal være førstevalget, lyder det fra formanden. For det er ikke godt for sammenhængskraften i samfundet, at så mange vælger folkeskolen fra, mener han.

»I folkeskolen sidder vi med de mest udfordrede børn. Og børnene fra middelklassen og overklassen sidder i privat- og friskoler«, siger Kasper Roug.

Friskolen holder Svaneke i live

En af de forældre, der har valgt at have sine to børn i en privatskole, er Rune Holm.