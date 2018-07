Slagelse-borgmester bliver sagsøgt af arrig opposition, og i Sønderjylland skal lamaer være værn mod ulvetrussel

Slagelse-sagen

Sagsøgt borgmester. Først såede en sag om et brintbusprojekt splid. Så føg der ukvemsord mellem Villum Christensen og den tidligere borgmester Stén Knuth (V) i lokalavisernes spalter op til efterårets kommunalvalg, som gav det lokalpolitiske drama endnu et nøk opad, da Villum Christensen (LA) nægtede at gøre Venstre-manden Knuth til borgmester.

Som landet ligger 'Som landet ligger' er Politikens ugentlige dyk ned i det danske sommerlands lokalhistorier - store som små, kuriøse som alvorlige. Hver uge i juli åbner vi fire udvalgte kighuller og fortæller om det, der rører på sig i sommerheden. Dette er den anden i rækken - velkommen til. Læs første udgave om Himmelbjerget, der skal have »wauw-effekt« her.

Resultatet blev en studehandel, der splittede borgmesterposten mellem Villum Christensen og John Dyrby Paulsen (S), så Christensen kan gøre krav på posten to år inde i valgperioden. Validiteten af den handel har Dyrby Paulsen senere sået tvivl om – og ligeledes Villum Christensen, der genopstiller til Folketinget ved det kommende valg.

Nu er den igen gal i Slagelse, skriver Altinget, for borgmester John Dyrby Paulsen har fået et sagsanlæg på halsen. Og det er såmænd mindretalsoppositionen bestående af Venstre, DF og Radikale, der hiver ham i retten. Borgmesteren har annulleret en byrådsbeslutning om at ændre på kommunens stående udvalg, fordelingen af udvalgsposter og på opgavefordelingen mellem udvalgene, hvilket ifølge en pressemeddelelse fra oppositionen betyder, at de har fået »frataget en række formands- og næstformandsposter i udvalgene – og dermed central indflydelse på kommunens anliggender«. John Dyrby Paulsen siger til Altinget, at der ikke er »noget som helst at komme efter«.

Lamavagter

Kan uld vogte uld mod ulv? Det trækker op til uro i ulveland. De seneste måneder har debatten om ulvens genkomst til Danmark fået både ulvehadere og -elskere på barrikaderne, og det har ikke skortet på løsningsforslag. Nogle er, som vi skrev i søndagens PS, tilhængere af SGH-modellen (skyd, grav, hold kæft), mens andre slår et slag for dyrenes fri bevægelighed over landegrænser og klapper i hænderne over det nye plus på biodiversitetskontoen. Fra politisk hold har vi af miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) fået en slags ulvepakke, som blandt andet tillader SGH-tilhængerne at skyde uden at grave og holde kæft, hvis bare de forud for skudløsning kan dokumentere, at ulven er en såkaldt problemulv. Men en mere lavpraktisk løsning lanceres nu af formanden for Sønderjysk Fåreavl, Jens R. Nielsen.

Til Jydske-Vestkysten siger han, at lamaen såmænd er et ganske glimrende og anbefalelsesværdigt vogterdyr, der i andre dele af verden jager losser, præriehunde, ræve og sågar pumaer på flugt. Det vil dog primært være en gangbar løsning for avlere med mindre fårebestande, da der angiveligt skal rigtig mange lamaer til at vogte en stor flok får. Og så er det måske at gå til yderligheder at investere i en levende mur af alpakauld, når man kan få skydetilladelse ved et opkald til ministeren – eller købe sig en god gammeldags fårehund.