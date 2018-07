Guld-Harald hyldet: Da ’Bette Halle’ fik evigt liv i Frederikshavn Var fiskehandlerens søn virkelig verdens bedste fodboldspiller – bedre end Pelé? Det talte man om i 1960’erne. Nu har Frederikshavn rejst en statue til minde om Harald Nielsen.

Foran den berømte engelske fodboldklub Manchester Uniteds hjemmebane, Old Trafford, i det nordvestlige England står der et par statuer. Den ene forestiller klubbens legendariske manager, skotten Matt Busby, og den anden præsenterer tre af klubbens store, store spillere gennem tiden: Bobby Charlton, Denis Law og George Best, hvoraf de to førstnævnte stadig lever.