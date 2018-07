Claus Hjort: »Jeg frygter, at Trump får danskerne til at tvivle på Nato« Siden Donald Trump flyttede ind i Det Hvide Hus, har forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) oplevet, at han »lever i to verdener«. Efter det højdramatiske Nato-topmøde er den følelse ikke blevet mindre.

Hvordan forløb Nato’s topmøde?

»Det er lidt med blandede følelser. Det er klart, at der er denne her voldsomme diskussion om de 2 procent, som Donald Trump kører benhårdt. Og så er der den anden diskussion, nemlig hvordan har økonomien egentlig udviklet sig, og hvor man kan se, at siden 2014 er der tilført Nato 87 milliarder dollars ekstra til forsvaret. Så de fleste lande føler jo, at det går den rigtige vej«.

Du taler om at leve i to verdener?

Fakta Nato-topmødet Hvem? Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) Hvad? Nato-topmødet i Bruxelles blev det hidtil mest hektiske og forvirrende. USA’s præsident, Donald Trump, skældte sine allierede ud for åben mikrofon og respekterede ikke dagsordenen. Men USA satte ikke spørgsmålstegn ved selve topmødeerklæringen. Hvorfor? Trump er hård i sine bebrejdelser af Danmark, der ellers har stået last og brast med USA og været med i USA’s krige i både Afghanistan, Irak og Libyen. Vis mere

»Trump kunne lige så godt vælge at sige, at glasset er halvt eller trekvart fuldt og glæde sig over det i stedet for at blive ved med at pukke på os«.

»Når man færdes blandt forsvarspolitikere og amerikanske senatorer og kongresmedlemmer, som arbejder med Nato og sikkerhedspolitik, er der fuld anerkendelse af Danmark og Danmarks indsats. Men der bliver jo hele tiden taget det forbehold, at de ikke ved, hvad Det Hvide Hus mener. Frustrationen er lige så stor i USA, som den er hos os. Jeg har følelsen af, at jeg lever i to verdener«.

Vi får skældud hele tiden. Er der risiko for, at danskerne tænker: Så kan det også være lige meget?

»Jeg skal ikke skjule, at det også er det, jeg frygter. At den der måde at føre politik på forvirrer folk. Vi føler jo, at vi har leveret et væsentligt bidrag til at styrke dansk forsvar, og vi har oven i købet fået et meget bredt flertal i Folketinget, som står bag denne her forsvarspolitik. Vi har ikke noget at skamme os over, vi lever fuldt op til de forventninger, der er til Danmark«.

Danske soldater er blevet dræbt og såret i Irak og Afghanistan. Er Trumps opførsel farlig for danskernes bånd til Nato?

»Det er den. Hans fokus er kun, hvad vi putter ind i systemerne, ikke, hvad vi får ud af det. Der er vi nødt til at fortsætte den pædagogiske proces, at en ting er penge, men der er også militær evne og vilje til at bruge den. Han er fokuseret på kontanter. Vi andre siger, at du kan ikke kun kigge på pengene, du er også nødt til at kigge på, hvad det er for et militært udstyr, vi har. Hvad er det for en maskine, vi har? Og hvilke aktioner og initiativer deltager vi i?«.

Er det et frustrerende forløb?

»Det særlige ved den måde, Trump fører politik på, er, at det kun er hans politiske bagland, der tæller. Det er uden forståelse for, at vi andre også har et bagland«.

Bliver Nato svækket, hvis den slags tumult fortsætter?

»Jeg ved ikke, om Nato bliver svækket, for der kører jo et mægtigt arbejde med at integrere militæret, vi laver aftaler med hinanden, og vi laver fælles øvelser. Danmark har nu fået igennem, at vi skal lave et multinationalt divisionshovedkvarter i de baltiske lande. Vi har også lavet fælles ammunitionsindkøb fremover for at få det billigere. Selve systemet kører jo meget effektivt på det militære niveau, der bliver vi stærkere og stærkere«.

Hvad betyder uroen politisk?

»Der kører denne overtone hele tiden, og det er svært for os at håndtere. Er der noget, vi elsker, er det forudsigelighed. Specielt i international politik. Det er ikke rigtig gearet til overraskelser. Nogle gange kan man godt i indenrigspolitik komme med et udspil, der overrasker fjenden, men på noget så følsomt som dette her er overraskelser ikke af det gode«.

»Men skal man sige noget, er der vedtaget fælleserklæringer, som er enstemmigt vedtaget. Og det er jo det, der er Nato’s arbejdsgrundlag de næste to år«.

Hvis Putin skal have respekt for den militære styrke, men samtidig får indtryk af, at Nato er så splittet, at den aldrig bliver brugt, er Nato så svækket?

»Jo, jeg må sige, at efter det her topmøde står solidariteten ret klar. Trump er jo også klar i mælet om, at han står 1.000 procent bag Nato og Nato-forpligtelserne. Så på den måde har Putin ikke noget at glæde sig over«.

Hvordan skal danskerne tage det alvorligt, når han først siger det ene og så det andet?

»Det er klart, at det er en helt anden måde at føre politik på, end vi har været vant til. Vi valgte jo fra begyndelsen, da vi blev udsat for det her fænomen med natlige tweets, ikke at kommentere dem. Den linje holder vi. Vi vil forholde os til de faktiske beslutninger, der bliver truffet. Og her er der ikke besluttet noget, vi ikke er enige i. Men det klart, at det der med at føre politik på Twitter, det er jo ...«.

Er tanken om at bede ham om holde kæft helt ude i skoven?

»Det tror jeg, vi skal bede jer om. I kan sige det på en fin måde«.

Ethvert andet land var blevet isoleret?