Sådan førte et byggeri i Fredericia til retssag på Sicilien: Solesi skrev under på en overenskomst – og så begyndte slagsmålet... Det begyndte med en byggeopgave i Fredericia. I dag er det endt med påstande om trusler og sortlistning af ansatte – og en retssag på Sicilien.

Sjældent har en faglig kamp været så indædt. I flere år har det italienske byggefirma Solesi fra Sicilien og fagforbundet 3F ligget i verbal krig med hinanden. Ordene har været hårde. Både på dansk og siciliansk.

Først stod fire italienske arbejdere frem og sagde, at firmaet kom med trusler i voldgiftsretten, fordi de sagde, at de blev underbetalt under ombygningen af olieterminalen i Fredericia i 2013 og 2014.

Ifølge arbejderne førte det til, at en repræsentant for selskabet hvæsede vredt til et vidne:

»Jeg smadrer dig, og jeg tager dig med udenfor. Du er et stykke lort«.

I dag har de svært ved at finde job, og de siger, at de er sortlistet på Sicilien – og det har taget flere år bare at få hovedparten af de 400.000 kroner, som voldgiftsretten i 2014 tilkendte dem og fire andre medlemmer af 3F.

Vi har valgt at køre sagen med Solesi helt til ende Palle Bisgaard, næstformand i 3F’s byggegruppe

Voldgiftsdommen viste sig kun at være det første skridt i en langt større sag mod Solesi. 3F rejste et krav i Arbejdsretten om en bod på 14 millioner kroner til det italienske selskab.

Det skete med henvisning til dommen i voldgiftsretten. De 4 arbejderes lange arbejdsdage var nemlig gældende for alle 130 medarbejdere på Solesis byggeplads i Fredericia.

Derfor idømte Arbejdsretten i december sidste år selskabet en bod på 14 millioner kroner, fordi de ansatte ikke har fået nok i løn, feriepenge og pension.

3F er stærkt indigneret over underbetalingen og behandlingen af de italienske arbejdere. Som gruppeformand Jan Holm Nielsen fra 3F’s lokalafdeling i Fredericia tidligere har udtrykt det:

»Jeg troede kun, at det var i film, at sådan noget skete«.

Nægter at betale

Men Solesi nægter at betale den store bod. Den italienske ledelse bedyrer selskabets uskyld og siger, at firmaet overholder alle italienske regler og overenskomster.

Ledelsen afviser også meget bestemt, at firmaet har truet italienske arbejdere i voldgiftsretten.

Endelig hævder virksomheden, at Arbejdsrettens seneste bod til firmaet for underbetaling af 130 ansatte er i strid med både italiensk ret og EU-retten.

Og højst usædvanligt har virksomheden nu indgivet en stævning ved en lokal domstol i Siracusa på Sicilien for at få afvist Arbejdsrettens dom og boden på 14 millioner kroner.

Solesi skriver i stævningen, at firmaet risikerer at gå konkurs, hvis det tvinges til at betale boden. Som firmaets administrerende direktør, Paolo Augliera, i dag formulerer det:

»Vi har at gøre med en dansk fagforening, som forsøger at fyre italienske arbejdere i Italien«.

Altså er sagen sat på spidsen og er blevet en prøvesag, som kan få betydning for det danske fagretslige systems fremtid.

Men hvordan kunne det komme så vidt?

Det var Dong, som nu hedder Ørsted, som dengang var bygherren på udbygningen af olieterminalen i Fredericia til over 1 milliard kroner.

Efter et EU-udbud blev kontrakten i januar 2013 tildelt det amerikanske entreprenørselskab CB&I, som har europæisk hovedsæde i Holland.

For at forhindre problemer med arbejdsforhold og løn krævede det danske energiselskab, at arbejdet foregik på danske løn- og arbejdsvilkår – og det gjaldt også for underleverandører som Solesi.

I december 2013 skrev Solesi derfor under på en overenskomst med 3F. Men så var det slut med forbrødringen.

Presset til underskrift

Solesi siger, at selskabet blev presset til at skrive under på overenskomsten af bygherren Dong – det nuværende Ørsted.

»Folkene fra 3F sagde til bygherren, at de ville blokere raffinaderiet, hvis vi ikke underskrev en overenskomst med fagforeningen«, siger Paolo Augliera.

Men det ville direktøren ikke, fordi han fik det juridiske råd, at alle kontrakter med bygherren var i overensstemmelse med EU’s regler.

Det er ikke en normal fremgangsmåde i Europa Paolo Augliera, administerende direktør, Solesi

Men så fik bygherren arrangeret et møde mellem Solesi og 3F, og ifølge den italienske direktør følte han sig tvunget til at skrive under, fordi bygherren ikke ville have problemer med fagforeningen.

Paolo Augliera, siger også, at han blev lovet en økonomisk kompensation fra bygherren, fordi den danske overenskomst var dyrere end den italienske. Men Solesi fik aldrig pengene.

Den italienske direktør understreger, at han troede, at alt var i orden, da han underskrev den danske overenskomst.

»Jeg var virkelig 100 procent sikker på, at overenskomsten, som jeg underskrev med 3F, kunne sammenlignes med den overenskomst, som jeg allerede havde indgået med den italienske fagforening«, siger han.

Men vidste I ikke, hvad det indebar at underskrive en dansk overenskomst, og at uoverensstemmelser kunne ende i Arbejdsretten?

»Vi har længe arbejdet i Nordeuropa, og dette er første gang, at vi har problemer med en fagforening. Vi var sikre på, at vi fulgte reglerne på det tidspunkt, vi underskrev overenskomsten. Vi har arbejdet i lande som Belgien og Holland, og det er første gang, vi har haft problemer«, siger Paolo Augliera.