Sket i ugen: Rapport fra en campingplads Henrik Vesterberg ser tilbage på en uge, hvor Danmark tog på ferie - og Trump tog til Bruxelles

Man skal nok være journalist eller noget i den henretning for at huske sommerens første helidiotiske kulturdebat. Men er man det, står ordene til gengæld stadig klokkeklart, selv om der er løbet ret så meget andet sludder og vrøvl i mediemøllen siden.

»Det er en arbejdsplads - ikke en campingplads«, tordnede Jyllands Postens chefredaktør i en intern mail i maj, da han nedkaldte en fatwa mod stort set alle former for let og let-sindig påklædning på JP-redaktionen. I et par dage var det som om alle, bortset lige fra dem, der faktisk arbejder på Jyllands Postens redaktion i deres eget tøj, syntes, at de chefredaktionelle påklædningsråd var det sygeste sjov de længe havde hørt. Men lo and behold, sandelig siger jeg jer: 60 sommerdage senere ligner indersiden af Politikens Hus på Rådhuspladsen en campingplads mere end nogensinde. Faktisk er det en campingplads, jeg arbejder på i disse uger.Jeg har for eksempel lige fået mig én på øjet ude på en liggestol på rygeterrassen, omkring mig hvirvler det med bare ben, arme og fødder - hud, hud, hud. Det meste faktisk nydeligt solbrændt: toppe, wifebeaters, nøgne rygge, sandaler, bare tæer og klip-klappere.

Sagt i ugen Forfatteren Carsten Jensen mener, at året 2018 vil gå over i Europas historie som »lejrens år«: »Hvad skal Europa stille op med sine flygtninge? Svaret er over alt det samme. Anbring dem i en lejr, hvis de ikke allerede sidder i en. Lejren bliver Europas arkitektoniske monument over sig selv i det 21. århundrede. Europa roser sig af at være oplysningstidens og humanismens kontinent, en oase af demokrati, hvor menneskers værdighed og ret til at bestemme over deres eget liv respekteres. Hvad er en lejr? Det modsatte. Et opbevaringssted for mennesker, hvis liv er suspenderet, fordi de er uden fremtid. De kommer et sted fra, men skal ingen steder hen. Deres liv er reduceret til det basale, behovet for mad og drikke og et bliktag over hovedet. Alt det andet, der udgør et menneskeliv, er de berøvet«. (facebok.com/carstenjensendk) Joakim Grundahl, madanmelder, om kartoflerne på familierestauranten Bones, som han bedømte til ét hjerte: »De smagte af den luft, der måtte være tilbage i kernens kompakte masse af melet kartoffel. Så de skulle dyppes i dip. En aioli, der smagte så syntetisk, at vi skiftede til min Smoked BBQ-Sauce, der mindede mere om diskoteksrøg end amerikansk grillmad. Sovsens svar på Crazy Frog«. (Politiken/ iByen) Donald Tusk, EU-Præsident, på pressekonference dagen før Trump kom til Nato-topmødet i Bruxelles: »Kære Amerika - værdsæt jeres allierede. I har trods alt ikke så mange. Europa bruger flere penge på forsvar end Rusland samt det samme som Kina. Rusland og Kina vil næppe hjælpe USA i krisesituationer. Amerika har ikke, og kommer ikke til at have, en bedre allieret end Europa. Det er altid værd at vide, hvem der er din strategiske ven, og hvem der er dit strategiske problem. Vær venlig at huske det i morgen, når vi mødes til Nato-topmødet. Men først og fremmest husk det, når du møder præsident Putin i Helsinki«. (/ritzau/) Digteren Casper Eric filosoferede over sommeren: »Internettet er seriøst helt brændt af i dag, som om alle de voksne i kommentarsporene har glemt at drikke vand. I mellemtiden spiste jeg to pizzaer i går og tænkte på hvor skørt det egentlig er at mennesket spiser så meget forskellig mad«. (Facebook) Filosoffen Anders Fogh Jensen i interview om tidens eksistentielle udfordringer: »Det er et enormt spild af liv, der bliver skabt på danske arbejdspladser. Spinoza taler om, at mennesket begærer sin egen undertrykkelse. Det er måske sådan, det er: At vi alligevel inderst inde har det trygt med at være lænkede og travle.« Forestil dig, at du er til en reception. Mens du balancerer både mad og champagneglas, nikker du med et høfligt smil på læben til alle dem, du glider forbi, og falder i beleven smalltalk med udvalgte personer, fordi de vil være gode at kende. Selv om du egentlig ikke orker. Selv om du mest af alt har lyst til at være alene. Det er den løgnagtighed, der er en af de mest destruktive kræfter i vores tid«. (Berlingske) Indringende lytter til Sigmund Trondheim fra X-Factor i radioprogrammet 'Grillfesten & Gæsten': »Hej Sigmund. Jeg hamrer dig kraftedeme én på hovedet, mand. Fucking lille luder, mand. Fucking svans!«. (P3)

Der bliver drukket Barcardi Breezers, Faxe Kondi,vodka og Sommerbys til fredagsbarerne rundt omkring i det kogende kontorlandskab. Ved indlandsdesken har HR-afdelingen opstillet et fake-ferieland med oppustelige badedyr og -ringe, et cyklamenfarvet soppebassin i plastik og en frysedisk fra Frisko Is. Vikaren i receptionen flasher sin tatovering af elskende delfiner, mens hun betjener omstillingen. Plasmaskærmene på væggene er slået væk fra CNN og TV News og kører i stedet Tour de France hele eftermiddagen. Kort sagt: det hele sejler, og, som en af tidens mest populære bogtitler lyder: »Jytte fra marketing er desværre gået for i dag«. Det samme gælder kulturredaktøren, Sket i Ugen-redaktøren, Podcastredaktionen, PS-redaktøren, bagside-redaktøren, SoMe-konsulenten og indtil flere konceptuelle art directors. De er sgu allesammen gået. Ikke bare for i dag. Men for resten af måneden. Tilbage er der bare os campister.

Slips er totalt uhørt

I skrivende stund, hvor det oven i sommerhatten er fredag, er bunkerne af rygsække og andre former for rejsetasker i udkanten af arbejdsstationerne klar til, ved fabriksfløjtens signal, afgang til sommerhuset, kolonihaven eller Djurs Sommerland. Meget apropos har vores fagblad Journalisten netop udsendt sommerudgaven, et temanummer om ’identitet’, altså den som journalist. En af de større artikler handler netop om journalisters påklædning. Her fremlægger fagbladet resultatet af en større undersøgelse af journalisters forhold til påklædning på arbejdspladsen. Det må være interessant læsning for JP’s topfolk. For se nu her: 43 procent af de journalister, der har besvaret spørgeskemaet, mener, at slips er totalt uhørt på en journalistisk arbejdsplads, 79 procent mener, at shorts er helt ok i redaktionslokalerne, og kun ni procent synes, det er uhørt at lave undersøgende journalistik i sandaler. I det hele taget afdækker undersøgelsen, at JP’s chefredaktør, Jacob Nybroe, er ret så meget ude af trit med flertallet af sin potentielle journaliststab.Journalisten er heldigvis fræk nok til at konfrontere Nybroe med undersøgelsens resultat. Men han er nu heller ikke helt ueffen i sit svar:

»Hvis hovedparten af medlemmerne i Dansk Journalistforbund er godt tilfredse med deres påklædning, skulle de nok været gået til Louis Nielsen, før de deltog i Journalistens måling«, svarer chefredaktøren på Jyllands Posten, der ikke er bange for at kalde sig selv gammeldags. Altså chefredaktøren.