10 års politisk slingrekurs har bremset danske elbiler På verdensplan sælges der rekordmange elbiler, men i Danmark går det den stik modsatte vej. Nu skal en ny aftale til efteråret give priserne et hak nedad, og særligt seks tiltag drøftes i regeringstoppen.

Der er noget paradoksalt over Danmarks grønne omstilling.

For mens ministre i årevis er gået forrest med den grønne fane hævet højt på internationale scener, har 10 års kamp for flere elbiler efterladt Danmark bagud på point.

På Christiansborg kritiseres skiftende regeringer for at føre ’stop and go’-politik, hvor man først stimulerer salget af elbiler for derefter at stække det igen. Først den ene vej, og så den anden vej, foranlediges man til at nynne.

Jeg anerkender, at vi alle ikke har været stringente nok Martin Lidegaard (R)

Til efteråret skal et nyt regeringsudspil igen forsøge at sætte gang i salget. Men inden vi dykker ned i værktøjskassen, skruer vi tiden ti år tilbage og zoomer ind på et årtis politisk kamp for flere elbiler på gaderne.

00’ernes optimisme

Optimismen var ikke til at skjule i 2008.

Branchefolk, eksperter og politikere udråbte på forhånd 2009 til elbilens år. Sol, måne og stjerner stod alle rigtigt.

Et nyt stort amerikansk-israelsk elbilfirma Better Place ville erobre Danmark og sætte 50.000 offentlige ladestationer i jorden, verdens hidtil største forsøg med intelligente elbiler skulle udfoldes på Bornholm, politikernes ambitioner var tårnhøje, og teknologien var lysår længere fremme end dengang i 90’erne, hvor Ellerten måtte lade livet.

Elbilbranchen spåede 500.000 elbiler på danske veje i 2020. Den nyudnævnte klimaminister, Lykke Friis, manede en smule til ro og satsede på 15.000 elbiler inden 2015. Men, konstaterede hun:

»Elbilen kommer til at spille en ikke ubetydelig rolle«.

Som en del af VK-regeringens 2020-plan besluttede man derfor at »forlænge afgiftsfritagelsen for elbiler frem til og med 2015«. Initiativet blev vel modtaget på Christiansborg, men det var langtfra nok, lød det fra flere oppositionspartier. Analysen var skåret i granit: Skal danskerne transporteres i elbiler, skal infrastrukturen sidde i skabet, og behovet for eksempelvis flere ladestandere var akut.

Daværende S-formand Helle Thorning Schmidt gik i offensiven og ville afsætte 400 millioner kroner over to år til etablering af 20.000 ladestandere. Partiets mål var 100.000 elbiler på danske gader i 2015.

Fiaskoen i 2013

Forslaget blev stemt ned, og da S vandt valget i 2011, blev der skruet anderledes ned for ambitionerne. 400 millioner blev skåret ned til 70 millioner over to år til ekstra ladestandere.

Den radikale klimaminister Martin Lidegaard ville gå forrest og bestilte sin egen eldrevet ministerbil. En ny Tesla med 500 kilometer pr. opladning, fint skulle det være.

Anderledes hjælpeløs var han, da det amerikansk-israelske firma Better Place, som fem år tidligere havde lovet at opstille 50.000 ladestationer i Danmark, blev tvunget i knæ. Firmaet havde forventet et salg på 10.000 elbiler, men kun 500 personer havde stillet sig i kø, og det kunne budgetterne ikke holde til. Klimaminister Lidegaard var åbenlys ærgerlig, men smækkede kassen i.

De gode hensigter blev forvandlet til bristede drømme, og med årene smuldrede målet om 5.000 ladestationer inden 2020 bort.

I dag – fem år efter – er der foreløbig opsat 2.000 ladestationer, og Martin Lidegaard ærgrer sig over, at S-R-SF-regeringen ikke tog hårdere fat og sikrede en bred elbilaftale allerede tilbage i 2013.

»Jeg anerkender, at vi alle ikke har været stringente nok. Er der noget, som jeg ærgrer mig over, så er det, at vi ikke fik lavet en bred elbilaftale, som skabte den fornødne volumen og sikrede en langtidsholdbar strategi. Det arbejde håber jeg, regeringen tager op nu«, siger Martin Lidegaard.

Kovendingen i 2015

Efter folketingsvalget i 2015 var der ifølge embedsmænd i Skatteministeriet tegn på, at elbiler endelig stod over for et mindre gennembrud i Danmark.

Men da V-formand Lars Løkke Rasmussen vandt valget i 2015, skiftede man strategi. En politisk ambition om fortsat at friholde elbilerne fra afgifter blev justeret, og i efteråret blev et bredt flertal på Christiansborg enig om at indføre en gradvis afgiftsstigning. Det betød, at elbilerne blev dyrere allerede i 2016.