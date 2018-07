Socialrådgivere vil have officiel fattigdomsgrænse tilbage

Fattigdomsgrænsen blev i 2015 afskaffet som officiel målestok i Danmark, men den omdiskuterede grænse skal tilbage i dansk politik.

Det mener Socialdemokratiet og Dansk Socialrådgiverforening.

Danmarks Statistik har, for at kunne måle hvordan Danmark klarer sig i forhold til FN's verdensmål om fattigdom, fastsat en ny grænse for fattigdom.

Og talsmand for Dansk Socialrådgiverforening Rasmus Balslev og formand for foreningens Region Øst håber, at man nu kan få fattigdomsgrænsen tilbage som en officiel grænse, som man kan bruge i politik.

»Det er vigtigt med et fælles udgangspunkt, når man taler om fattigdom. Herunder at politikerne bredt anerkender, at man har et fornuftigt fælles udgangspunkt, når man taler om niveauet for fattigdom«, siger Rasmus Balslev.

Han mener, at man eksempelvis kan bruge fattigdomsgrænsen, når man skal se på størrelsen på kontanthjælp.

Skal hjælpe med at nå FN-mål

Den nye grænse er fastsat på grund af FN's verdensmål, der blandt andet handler om at halvere andelen, der lever i fattigdom, inden 2030.

For at kunne følge udviklingen har Finansministeriet bedt Danmarks Statistik om at udarbejde indikatorer for fattigdom, skriver Jyllands-Posten.

Fastsættelse af en fattigdomsgrænse har været meget omdiskuteret. Thorning-regeringen nedsatte i 2013 et ekspertudvalg, som lagde grundstenen for en fattigdomsgrænse. Den blev dog i 2015 afskaffet af Venstreregeringen.

I Socialdemokratiet ønsker socialordfører Pernille Rosenkrantz-Theil da også grænsen tilbage.

»Fattigdomsgrænsen giver os et godt overblik over, hvor vi skal sætte ind, hvis vi gerne vil fattigdom til livs«, siger hun og understreger, at man ikke rent kan kopiere Danmarks Statistiks grænse.

Grænse ved 117.000 kroner om året

Med den nye version fra Danmarks Statistik regnes en borger som 'relativt fattig', hvis vedkommende ét år har en indkomst under 117.000 kroner efter skat.

Med den røde regerings gamle grænse blev man karakteriseret som 'relativt fattig', hvis man som enlig uden børn havde en årlig indkomst efter skat på mindre end 103.000 kroner i tre år.

»Der skal altid kigges på tingene, før man bare kopiere. Vi havde et andet tidsperspektiv«, siger socialordføreren med henvisning til forskellen på at måle fattigdom over et år og tre år.

Desuden mener hun, at der bør være en mere grundig analyse sammen med grænsen.

Daværende socialminister Karen Ellemann var med til at afskaffe grænsen. Hun er i dag partiets gruppeformand, og hun mener, at grænsen er misvisende. Blandt andet fordi selvstændige er overrepræsenterede.

»At være omfattet af en sådan fattigdomsgrænse er ikke ensbetydende med, at man reelt også er fattig«, siger hun til Jyllands-Posten.

ritzau