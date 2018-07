Bekymret elbil-branche: Frygter politisk sneglefart Salget af elbiler går i stå, når der er politisk usikkerhed, siger branchen, der ønsker hurtig handling. Problemet er snarere, at elbiler er for dyre og dårlige, siger økonom.

Regeringen vil komme med en række forslag, som skal få borgerne til at købe elbiler frem for benzin- og dieselslugende biler.

Men står det til brancheorganisationen Dansk Elbil Alliance bliver V-LA-K-regeringen nødt til at lande en aftale med resten af partierne i Folketinget i august.

»Spekulationer om tilskud eller forlængelse af afgiftsfritagelse skaber usikkerhed på markedet. Skal man købe nu, eller skal man vente med at købe? Det kan risikere at sætte salget i stå«, siger branchechef Lærke Flader.

Som Politiken fortalte i går, kan det blive billigere at købe elbiler i Danmark, når regeringen til efteråret fremlægger en ny klimaplan. Det fremgår af fortrolige dokumenter fra regeringens koordinationsudvalg, som avisen er kommet i besiddelse af.

Ikke økonomisk bæredygtigt

Mest markant er forslaget om, at danskerne skal kunne få et nyt »direkte tilskud til køb af elbil«.

Tilskuddet kan som eksempel være på 50.000 kroner per bil, hvilket kan vare frem til 2021, eller når der er blevet solgt 10.000 elbiler, fremgår det af dokumenterne.

Mogens Fosgerau er professor i transportøkonomi på Økonomisk Institut på Københavns Universitet. Han siger, at det ser »tilforladeligt ud«, at regeringens udvalg skønner, at salget vil stige fra 1.000 til 3.000 elbiler om året med det nye tilskud.

»Man kan så spekulere lidt over, at der skal så meget til. 50.000 kroner er ret mange penge, som man skal give i tilskud for at få en bil ud at køre på vejene. Det er på ingen som helst måde økonomisk bæredygtigt«, siger han og tilføjer:

»Man satser på, at elbiler i fremtiden bliver så gode, at folk vil købe dem af sig selv. Problemet er her og nu, at elbiler ikke er særlig gode og for dyre – ellers ville folk købe dem i stedet for benzinbiler«.

Dansk Elbil Alliance er glad for, at »politikerne har fokus på området«.

Men i de seneste år har der ifølge branchechefen været »rigtig meget usikkerhed om afgifter og været en stop-go-politik, der har skabt spekulationer og bremset salget«.

Det begyndte 1. januar 2016, hvor der blev indført registreringsafgift på elbilerne. Dengang lå den på 20 procent af den fulde afgift, som man betaler på en konventionel bil.

Afgiften steg 1. januar 2017 til 40 procent af den fulde afgift. Efterfølgende blev der solgt det laveste antal elbiler per halvår siden 2013, viser statistik, som Dansk Elbil Alliance har udarbejdet.

»Salget gik fuldstændig i stå«, siger Lærke Flader.

Siden landede afgiften igen på 20 procent, et batterifradrag blev indført, og salget har ligget mere stabilt. Men for at undgå en lignende usikker periode opfordrer Lærke Flader til, at politikerne trækker i arbejdstøjet:

»Det er fuldstændig ligesom, når man ændrer registreringsafgiften på benzin- og dieselbiler. Det er noget, der sker over night, og hvis man ikke gør det, bremser det alt salg«.

Jo nemmere det er at finde et sted, hvor man kan lade sin bil op, jo mere villig vil man være til at købe dem Mogens Fosgerau, transportøkonomi

Større firmaer efterlyser ordning

Ordningen med tilskuddet vil, hvis regeringen lægger sig fast på den, koste statskassen 150 millioner kroner.

Samtidig taber staten penge, hvis borgerne køber elbiler frem for konventionelle biler, fordi registreringsafgiften, ejerafgiften og brændstofafgiften er højere på dem. Det vil i alt betyde, at ordningen vil koste 300 millioner kroner.

I april sendte Dansk Elbil Alliance et brev med en opfordring til skatteudvalget i Folketinget. Brevet havde 15 medunderskrivere, der var danske virksomheder som Rambøll, Coop og Ørsted. De skrev, at de var »villige til at betale ekstra for grønnere biler til de af vores medarbejdere, som har firmabil«.