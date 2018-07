Røvere truer med pistol: Snupper whisky og cigaretter

To mænd begik søndag morgen røveri mod en tankstation på Odensevej i Glamsbjerg på Fyn. Røverne truede ekspedienten med en kniv og en pistol for at få udleveret penge.

Det var dog ikke muligt, da tankstationen er kontantløs.

Det oplyser Fyns Politi.

Med sig fik de til gengæld et par pakker cigaretter og en flaske whisky.

Særdeles groft

Røveriet var ifølge politiet 'særdeles groft', da den ene gerningsmand ved røveriets afslutning to gange opfordrede den anden til at skyde ekspedienten.

Der blev dog ikke affyret skud, men gerningsmændene stak af og er tidligt søndag aften fortsat på fri fod.

De to gerningsmænd beskrives som:

Mand, 25-30 år og 175-180 centimeter høj. Iført sort kasket og mørkt tøj. Maskeret med partisantørklæde. Bevæbnet med en sort pistol.

Talte engelsk med accent.

Mand, cirka 25-30 år og cirka 175 centimeter høj. Iført sort kasket og sort tøj. Maskeret med partisantørklæde. Bevæbnet med en dolk med en bladlængde på cirka 15 centimeter.

Talte engelsk med accent.

Røverne kørte væk fra tankstationen i en falmet, rød Hyundai Matrix.

Oplysninger i sagen kan gives til Fyns Politi på telefonnummer 114.

ritzau