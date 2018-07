Professor under første forelæsning: »Mange af jer har en kæreste nu. Det har I ikke om et år«

På bagsædet af en lille bil i fuld fart ud ad en landevej i Sønderjylland tjekkede jeg min indbakke for nok 30. gang den dag. »Jeg er glad for at kunne meddele, at du er optaget ...«, var det eneste, jeg nåede at læse, før jeg spærrede øjnene op, og min veninde ved siden af brød ud i et teenageskrig, der fik chaufføren til at hoppe i sædet.

På vej til afslutningsfest med gymnasieklassen efter sidste skoledag i 3. g tikkede mine fremtidsplaner ind i indbakken: optaget på Journalisthøjskolen med start et halvt år senere. Min vej gennem uddannelsessystemet har været en motorvej uden svinkeærinder.

Men hvad nu, hvis jeg i stedet havde taget backpacken på ryggen og var draget østpå for at finde mig selv til et skumparty i Pataya?

Eller hvad nu, hvis jeg havde kastet mig selv ind i højskolens fællesskab og Grundtvigs lærdom? Var jeg så endt et helt andet sted – måske som ingeniør og ikke journalist?

På bagsædet af min klassekammerats VW Polo føltes det som et skæbnebestemmende øjeblik uden sammenligning i mit dengang 18-årige liv. Men hvad var der egentlig sket med mig, hvis jeg havde valgt at læse til ingeniør? Hvem var jeg så blevet til?

»Studievalget betyder enormt meget for, hvordan vi ser os selv, hvordan vi ser på verden, hvordan andre ser på os, og hvordan vi præsenterer os over for andre mennesker«, siger Lene Tanggaard, professor i pædagogisk psykologi på Aalborg Universitet.

Uddannelsesvalget tages typisk i de relativt unge år af vores liv, men det bliver definerende for, hvem vi bliver til, forklarer Lene Tanggaard. Vi har en grundlæggende personlighed, vi ville have taget med os ind i hvilket som helst fag, men uddannelsen gør meget mere ved os end bare at gøre os klogere. Den spiller ind på vores konkrete hverdagsliv og vores måde at tænke på.

»Uddannelsesvalget betyder utrolig meget for, hvem vi ender med at blive som mennesker. Selvfølgelig kommer man med noget, når man begynder på en uddannelse, men de fleste er ekstremt påvirkelige i forhold til dem, de er sammen med, og det, de laver«, siger Torben Bechmann, socialpsykolog og studieleder på Institut for Psykologi på Københavns Universitet.

Uddannelsen kryber ind i stort set alle aspekter af vores færden. Det gælder for en arkitektstuderende, der træder ind i et rum og straks betragter rummets horisontale og vertikale linjer. Eller en kokkeelev, der smager mad på en ny måde. Det gælder for de film og tv-serier, vi ser, de bøger, vi læser, de aviser, vi holder – sågar det tøj, vi har på, og de hobbyer, vi fylder fritiden ud med.

Man tænker ofte uddannelse som: Jeg skal læse de tekster og de bøger, og så lærer jeg de færdigheder. Men samtidig sker der noget med os undervejs. Når vi lærer noget, kan vi se verden på en anden måde, end vi kunne før Lene Tanggaard, professor i pædagogisk psykologi

»Der er mange af ens livsvalg, der bliver truffet i de tidligere voksenår, som er meget afgørende for det konkrete liv, vi realiserer, så på den måde har uddannelsesvalg stor betydning«, siger Lene Tanggaard. Hun har blandt andet forsket i, hvordan elever udvikler sig, mens de er under uddannelse, og noget af det, hun tydeligt kan se, er, at timerne i klasselokalet ikke kun giver nye kundskaber:

»Man tænker ofte uddannelse som: Jeg skal læse de tekster og de bøger, og så lærer jeg de færdigheder. Men samtidig sker der noget med os undervejs. Når vi lærer noget, kan vi se verden på en anden måde, end vi kunne før«.

Uddannelse ændrer kærlighedsliv

Men hvor vi går i skole, er ikke kun afgørende for, hvordan vi oplever os selv. Med en uddannelse kommer også nogle forestillinger om, hvordan en rigtig tømrer eller socialrådgiver er, og hvilket liv sådan en har.

Man lader sig forme af det, også selv om vi godt ved, at der er mange forskellige måder at være tømrer eller socialrådgiver på, forklarer Lene Tanggaard.

Den periode i livet, man typisk befinder sig i, når man uddanner sig, er også en del af forklaringen på, hvorfor uddannelsesvalget har en så væsentlig betydning for vores identitet. Det er nogle år, hvor man tager stilling til sig selv, verden og det fremtidige liv, forklarer Torben Bechmann:

»Mange unge flytter hjemmefra, når de skal tage en uddannelse, og forlader måske det sted, de er vokset op. De forlader kammerater og forældre og lægger på den måde livet bag sig. De kommer til at redefinere sig selv i et nyt fællesskab – måske i en større by og ikke i provinsen«.

Ud over det rent praktiske som, hvordan man skal bo, hvilken mad man skal spise, og hvilke vaner man får, stikker uddannelsen også sine lange fangarme ind i kærlighedslivet, forklarer Lene Tanggaard.

»Mange af jer har en kæreste nu. Det har I ikke om et år«. Sådan sagde en professor til en af Lene Tanggaards første forelæsninger på psykologistudiet. Og selv om det førte til hovedrysten og benægtelse hos de dybt forelskede og håbefulde blikke fra singlerne, er der faktisk noget om det, professoren sagde dengang.

»Mange får en kæreste, mens de tager en uddannelse, og nogle bliver kærester med hinanden. Et uddannelsesvalg kan blive afgørende for ens valg af livspartner. Man lærer noget om sig selv og oplever at blive en anden – det gør, at man måske ikke kan have den samme kæreste længere. Det kan være noget med de ord, man begynder at bruge, som man kommer hjem og oplever, at der ikke er samme forståelse for«, siger Lene Tanggaard.

Studievalg er identitetsvalg

Men hvordan når helt unge mennesker egentlig frem til, hvilken skolebænk der er for dem? Og hvorfor vælger vi de uddannelser, vi gør?