Kræftramte Solvejg til sin mand John: Du skal lave en datingprofil, mens jeg lever »Hvis man kan og tør byde døden op til dans, bliver den døendes sidste tid en intens, livfuld og nær tid, som den efterladte kan komme videre i sit liv på«.

Når man med kort varsel bliver ramt af et lyn, som hedder livstruende sygdom, hvad gør man så?

En sådan situation stod min kone Solvejg og jeg i tilbage i slutningen af 2010. Man kan forståeligt nok synke ned i et dybt hul, hvilket vi gjorde. Men kun i meget kort tid, da vi opdagede, at fra at have uendelig lang tid sammen, så havde vi i bedste fald et år.

Det blev kun til et halvt år, men når jeg her kigger tilbage, var der kun ganske få ting, jeg ville have gjort anderledes, hvis det samme skulle ske i dag.

Serie Første dag - sidste dag Når livet begynder, og når livet slutter, står alle over for eksistentielle valg. Og slutningen på en historie er altid begyndelsen på en ny. I serien 'Første dag - sidste dag' har en række mennesker delt deres historier om begyndelser og slutninger. I de kommende dage bringer vi dagligt livsfortælling, skrevet af en læser, om skelsættende dage og begivenheder i livet.

Vi besluttede at kæmpe, og at døden ikke skulle ikke få nogen af os lige nu, men valgte også, at vi i den sidste tid ville danse livfuldt med døden, byde den op til dans. Vi ville snakke om døden og livet, så det ikke blev tabubelagt, at Solvejg var syg.

Når vi valgte metaforen danse, kom det sig af, at min kone, Solvejg, var en passioneret danser og elskede det. Hun dansede flamenco, så vi brugte alt om flamencoen som vores tilgang til sygdommen. Flamenco er en på samme tid følsom, lidenskabelig og aggressiv dans samt fyldt med livskraft.

Døden som dansepartner

Det handler om i tide at byde døden op til dans, frem for at lade den sidde og være bænkevarmer, for før eller siden vil døden danse med, når det drejer sig om alvorlig sygdom.

Blå Bog John Madsen 68 år gammel. Ansat 40 år i folke- og ungdomsskolen som lærer og inspektør. Er nu selvstændig børne- og ungekonsulent. John Madsen har studeret medicin og er uddannet psykoterapeut. Han er forfatter til mere end 20 bøger.

Hvis man kan og tør byde døden op til dans, bliver den døendes sidste tid en intens, lidenskabelig, passioneret, livfuld og nær tid, som den efterladte kan komme videre i sit liv på.

Døden er en fantastisk dansepartner, lærenem, og grundtrinene sad der hurtigt. Døden danser faktisk godt og er slet ikke skræmmende at have som dansepartner. Men det gælder om at tage føringen straks.

Når jeg så lang tid bagefter stadigvæk kan smile og være glad over det forløb, som jeg gik igennem sammen med min kone, så er det netop, fordi vi tacklede det med en humoristisk tilgang.

Og kære læser, selvfølgelig var der mange nedture med i det korte forløb. Et halvt år vi fik sammen med sygdommen og døden, men det skal ikke fylde her.

Intet blev gemt væk, og det betød, at vi havde nogle dybe og tætte dialoger gennem sygdomsforløbet

Solvejg fik konstateret bugspytkirtelkræft i oktober 2010 og afgik ved døden i maj måned året efter. Vi var begge uddannede psykoterapeuter, og det gjorde, at vi var vant til at snakke om alt, og ordet dækker alt. Intet blev gemt væk, og det betød, at vi havde nogle dybe og tætte dialoger gennem sygdomsforløbet.

Det foregik gerne i ulvetimen mellem 17 og 18, hvor vi begge forpligtede hinanden på at tage emner op. I begyndelsen var det handlekraftige ideer om, hvad vi kunne gøre, for at Solvejg kunne blive rask.

Men hurtigt blev det klart for os, at det ville vi ikke bruge vores tid sammen på, så det blev overladt til mig at bruge min faglighed på at finde løsninger på sygdommen. Da det kom på plads, blev der lige pludselig et overskud af tid til det vigtige: hinanden.

Solvejg blev hurtigt klar over, at hun snart skulle dø, så derfor blev omdrejningspunktet at få bundet ender på alt det, der lå uforklarligt langt ude i fremtiden.