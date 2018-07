Aarhus Letbane prøvekører forsinket etape til Odder

Aarhus Letbane har i dag indledt de afsluttende funktionstests og erfaringskørsler på den 30 kilometer lange strækning mod Odder.

Det oplyser Aarhus Letbane i en pressemeddelelse.

Oprindeligt var det meningen, at strækningen mod Odder skulle have været åbnet i efteråret 2017.

Men tidsplanen væltede, da det trak ud med godkendelsen på strækningen fra hovedbanegården til Aarhus Universitetshospital.

Denne strækning skulle have været indviet 23. september sidste år, men det blev aflyst dagen før.

Kransekage og skåltaler blev parkeret, og først 21. december - efter krisemøder mellem letbanen og Trafikstyrelsen - blev der givet grønt lys til at tage passagerer med på strækningen.

Og derefter kommer Grenaa, der også stadig venter

Men nu skulle der snart være gode nyheder for beboerne i Odder, der har været uden nærbane siden august 2016.

»Med dagens opstart af funktionstest og erfaringskørsler rykker vi tæt på en åbning af Odderbanen og strækningen til Lisbjerg«, siger direktøren for Aarhus Letbane, Michael Borre.

»Hvis alt går som planlagt, er det fortsat vores forventning, at vi kan begynde at køre med passagerer på de to strækninger i løbet af sommeren«, siger han.

Før der gives grønt lys, skal letbanen dog have en godkendelse af de tekniske sikkerhedsregler på plads.

Hvornår den kan være på plads, afhænger af Trafikstyrelsen, hedder det i pressemeddelelsen.

Mens det lysner for strækningen mod Odder, er der fortsat intet nyt om, hvornår strækningen til Grenaa indvies.

Også her har man været uden togforbindelse siden august 2016.

Det er tidligere blevet meldt ud, at også Grenaabanen ventes at blive sat i drift i løbet af 2018.

