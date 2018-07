Bedste is-salg i 10 år: »To kugler nougatis med flødeskum og syltetøj er ikke længere nok« Hvert tiende år boomer issalget hos Gorm Rasmussen, som i år har ramt ind i sit såkaldte ti-års-event. Men på trods af det strålende issalg, trækker de moderne iskæder i kunderne.

På Nybrovej ved Lyngby Sø ligger Gorm Rasmussens ishus på en lille skrænt. På toppen af skrænten, ud til vejen sælger han is og på bagsiden af huset, ud til søen udlejer han kanoer, kajakker og robåde. En skammel og en karm på ishusets bagside udgør udlejningsstationen. Simpelt og funktionelt.

Her på en helt almindelig mandag er der mange folk. Klokken er kun lige passeret 11:00, men køen er lang, og Gorm Rasmussen smider den ene kano efter den anden ud i søen, så gæsterne kan blive sendt af sted. I to høje metalbure ligger bunker af røde redningsveste, som folk trækker i. Herefter går de ind i skuret, på ishusets bagside, hvor de finder den pagaj, der nu passer dem.

»Vi er blevet overraskede over, at der er så mange på en mandag, men vi skal ikke klage«, siger Gorm Rasmussen og går hen for at smide flere kanoer i søen.

Han har haft ishuset med kanoudlejningen i 20 år. Før ham tilhørte det hans forældre, som nåede at have det i 25 år. Han har derfor flere års erfaring med den svingende isbranche, som er yderst kontrolleret af vejret.

Fakta om is Halvdelen af isene i Danmark er produceret i udlandet. De to største spillere på den front er firmaerne Unilever og Nestlé. Unilever købte det danske Frisko Kildegaard i 1960 og omdøbte det Frisko. Mejerigaarden i Thisted er Danmarks største isproducent. De har eksisteret siden 1933 og har med tiden vokset sig større. Sidste år havde de 145 medarbejdere og et overskud på 22 millioner kroner. De ejer i dag de kendte ismærker Premier Is, Polar Is Underground og Bravissimo. Vis mere

Regn, gråvejr og lave temperaturer var sidste år skyld i en dårlig sæson for Gorm Rasmussen. Men derimod stråler hans butik i år. Selvom sommeren har mange dage endnu, har han allerede en stigning på 40 procent i sit is-salg i forhold til sidste sommer. Samme gode opsving gælder bådudlejningen, som indtil videre har haft et øget salg på 33 procent.

»Efter jeg kiggede på tallene, blev jeg overrasket, men jeg har fandme også købt meget is«, fortæller Gorm Rasmussen.

Han kalder det et 10-års-event, fordi han sidst oplevede en så god sæson 10 år tilbage. Dengang arbejdede han 60 dage i streg i 10-12 timer. En bragende god sommer, som dog efterlod Gorm Rasmussen træt og klogere på, at han fremadrettet skal ansætte folk til at hjælpe til.

Flødeskum og syltetøj på toppen

I dag er de tre på arbejde, som hjælpes ad med bådene og ishuset. Her tidligt på formiddagen er der endnu ikke ankommet is-sultne sjæle, så alle kræfter bruges på bådudlejningen, som har konstant kø.

Ishuset er ifølge Gorm Rasmussen berømt for to ting: de gammeldags isvafler med flødeskum og syltetøj og den traditionelle vanilje soft ice. Han gør en dyd ud af, at holde sortimentet, så klassisk som muligt, og derfor har han ikke rodet sig ud i soft ice med andre smage end vanilje. Ishuset, som har ligget der siden 1930'erne, har altid kørt med kugle-is fra Premier Is, og for kun 19 år siden begyndte de at sælge soft ice.

»Nogen vil nok kalde os kedelige, men vi er en traditionel forretning, der laver de samme ting år efter år efter år«, siger iskagesælgeren.

Og traditionen tro er det mange af de samme kunder, der hvert år dukker op, for at få den samme is. Gorm Rasmussen fortæller om de børn, der i flere år er kommet i ishuset, og nu kommer i ishuset som voksne med deres egne børn. De mange kendte ansigter bliver ikke kun kunder i butikken, men er også et glædeligt gensyn, der kan finde på at komme forbi til en sludder om stort og småt på gåturen rundt om søen.

Selvom årets is-salg er på sit højeste siden for 10 år siden, er det ikke, hvad det har været, fortæller den garvede ishusejer. De mange forskellige slags isproducenter på markedet har sat sit præg, og trækker selv de mest trofaste kunder væk fra tradtionerne.

»Jeg kan godt høre på folk, der siger, at de kører til Ismageriet i Søborg, efter at de har været ude at sejle, hvor de førhen købte isene her«, siger han.