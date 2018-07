Anholdt i Rødby: Diplomatisk garanti fra Erdogan kan afgøre udlevering af formodet PKK-leder Rigsadvokaten skal tage stilling til, om en 58-årig tyrkisk statsborger, der blev anholdt nær Rødbyhavn i fredags, kan udleveres til Tyrkiet.

Fredag anholdte betjente nær Rødbyhavn en tyrkisk statsborger, der kan vise sig at blive en diplomatisk varm kartoffel for Danmark.

Den 58-årige mand med initialerne C.D. er eftersøgt gennem Interpol og begæres udleveret af Tyrkiet. Tyrkiske myndigheder mistænker C.D. for at være forbindelsesofficer i den skandinaviske afdeling af det kurdiske arbejderparti PKK, der er på EU’s terrorliste.

I en pressemeddelelse kalder tyrkisk politi den danske anholdelse for »en stor succes«. Politiet oplyser videre, at C.D. i 2012 deltog i en pressekonference i Moskva for PKK, og at han i 2007 opholdt sig i en »terroristlejr« i det nordlige Irak.

Anholdelsen blev fredag hyldet i ledende tyrkiske medier som Hürriyet og Daily Sabah. Her beskrives udleveringen af den mistænkte terrorist som en formsag, der vil blive eksekveret inden længe.

Men i tre tidligere sager har danske myndigheder afvist af udlevere eftersøgte borgere til Tyrkiet. Og sagen om 58-årige C.D. kan sagtens ende med at nå samme udfald, forklarer lektor og ekspert i udleveringsaftaler Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen fra SDU.

»Rigsadvokaten står over for en kompliceret sag, som kan tage både halve og hele år at træffe afgørelse om. Kort fortalt må Danmark ikke udlevere den 58-årige, hvis der er risiko for, han udsættes for tortur, ikke kan garanteres en fair rettergang eller på anden vis får krænket sine menneskerettigheder. Og hidtil har Danmark vurderet, at man ikke kunne udlevere til Tyrkiet af netop de hensyn«, siger han.

En garanti fra Erdogan

I 2017 afgjorde Østre Landsret i en lignende sag, at tyrkeren Musa Dogan ikke kunne udleveres til sit hjemland, hvor han var flygtet fra en dom på livsvarigt fængsel. Retten lagde til grund, at tortur forekommer i Tyrkiet, navnlig over for »kurdere med terrortilknytning«. Lignende anklager fremgår i NGO'en Human Rights Watchs beretning om Tyrkiet fra 2017:

»Der var omfattende rapporter om politi, der bankede tilbageholdte, tvang dem i langvarige stresspositioner og trusler om voldtægt, trusler mod advokater, og indgreb i lægeundersøgelser«.

Tidligere tortursager er dog ikke ensbetydende med, at den 58-årige CD også vil blive mishandlet, hvis han udleveres.

Det forklarer Therese Rytter, medlem af Europarådets torturkomité og juridisk chef i Dignity – Dansk Institut mod Tortur.

Hun brugte sidste år 14 dage på at interviewe tilbageholdte i tyrkiske fængsler om deres forhold som indsatte.

»Tyrkiet er et land, hvor det er alment kendt, at tortur finder sted. Men selv om mange terrordømte, herunder PKK’ere, afsoner under barske forhold, er det ikke ensbetydende med, de har været udsat for tortur. I den konkrete sag skal Rigsadvokaten foretage en vurdering af, om den 58-årige personligt risikerer at blive udsat for tortur, hvis han udleveres«, siger Therese Rytter.

I den vurdering kan det vise sig afgørende, om Tyrkiet vil give en diplomatisk forsikring til Danmark om, at 58-årige CD vil blive behandlet i overensstemmelse med menneskerettighederne.

»Jo højere oppe i systemet en diplomatisk garanti udstedes, desto mere grund er der til at tro på den«, siger Rytter med henvisning til retspraksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.