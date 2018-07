Man tror næsten, det er løgn: Se årets vilde vejrrekorder Vejret er det tørreste, varmeste og mest solrige. I mange, mange år.

Hvis du føler, mener og sveder dig til, at noget er helt anderledes og absolut sensationelt ved den danske sommer anno 2018, så har du evigt ret.

Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, har samlet en række fakta, der ikke fornægter din oplevelse af ekstrem sol, sommer, varme og tørke siden maj måned.

Tørke

I de 14 år, som DMI har haft et såkaldt tørkeindeks, har der aldrig været så mange tørkedage i løbet af sommerhalvåret som i 2018.

I 2006 havde vi 16 dage med et tørkeniveau på mindst 9 ud af 10. I 2008 havde vi 29 dage. I 2013 havde vi 17 dage.

I år, til og med 10. juli, har vi haft 31 tørkedage på mindst 9 ud af 10.

Juli 2018 har været den mest vandfattige i de 14 målte år.

Sol og varme

Juni 2018 var den varmeste, 16,5 grader, og mest solrige, omkring 290 solskinstimer, i 28 år.

Juni 2018 er den 8. varmeste juni målt siden 1874. Den varmeste juni var i 1889, hvor temperaturen i snit var 18,2 grader.

Juni 2018 kommer ind på en delt tredjeplads for antallet af solskinstimer med juni 1936. Rekorden er fra 1940 med 303 solskinstimer.

Maj 2018 blev med 15,0 grader den klart varmeste målt i de 145 år, hvor DMI har haft landsdækkende register for temperaturer. Eller 1,2 grad varmere end den tidligere rekord fra 1889, og 4,2 grader varmere end gennemsnittet.

Ifølge DMI vil en maj, som den i 2018 optræde hvert 400. år - hvis der tages hensyn til den generelle opvarmning af kloden.

De seneste 21 varme - eller kulderekorder har alle været varmerekorder. Vi skal tilbage til sommeren 1987 for at finde en kulderekord, da den sommer med i snit 13,4 grader ikke var værd at skrive hjem om. Sommeren 1987 var den koldeste sommer målt siden 1874.

Klimaforandring

Som tallene ovenfor antyder var der også både tørt og varmt i enkelte år i sidste og forrige århundrede. Men det, der interesserer klimaforskere, er ikke de enkelte vilde rekordår - som 2018.

Det interessante for forskerne er den gennemsnitlige udvikling. Og her fastslår DMI, at Danmark nu er mellem 1 og 1,5 grader varmere end i slutningen af 1800-tallet.