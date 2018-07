En pige er til morgen faldet ud ad et vindue fra 2. sal i Hvidovre, oplyser Københavns Vestegns Politi til Ekstra Bladet.

»Jeg kan bekræfte, at et barn er faldet ud af et vindue. Der er tale om en pige på omkring ni-ti år«, siger vagtchef Peter Grønbek til avisen.

Det er uklart, hvor slemt pigen er tilredt. Hun er kørt til Rigshospitalets Traumecenter.

»Jeg har ikke yderligere om tilstanden«, siger vagtchefen kort efter klokken 10.

ritzau