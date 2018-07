Kommunerne får flere underretninger om mistrivsel hos børn Antallet af underretninger om børns trivsel stiger i kommunerne. Fra 2016 er antallet steget 12 procent.

Flere skolelærere, pædagoger og naboer henvender sig til myndighederne, når de er bekymrede for, om et barn mistrives.

Det kan være bekymringer for overgreb i hjemmet, men også hvis barnet møder op i shorts i februar eller bliver hentet af en forældre, der har fået en fyraftensøl for meget.

I 2017 modtog landets kommuner 117.400 underretninger, og fra året før er der sket en stigning af underretninger på 12 procent.

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. I alt omhandlede tallene fra sidste år 70.055 børn.

Efter Tønder-sagen i 2005 har der været stigende fokus på borgere og fagfolks ansvar for børns tarv, og ansvaret er blevet stadfæstet med politiske reformer som ’Barnets reform’ fra 2010 og overgrebspakken i 2013.

En af årsagerne til stigende underretninger kan være, at man som offentligt ansat bliver bekymret for at overse noget hos et barn, men at man også selv kan komme i klemme, hvis man ikke reagerer, lyder vurderingen fra seniorforsker Anette Faye Jacobsen, der på Institut for Menneskerettigheder specialiserer sig i børns rettigheder og familiepolitik.

Og især efter at de offentligt ansattes ansvar er blevet skærpet, og de nu kan få op til et års fængsel, hvis de ikke har underrettet kommunen på trods af bekymringer om et barns trivsel.

Skal finde balancen

Det kan ikke siges, om der generelt er kommet for mange underretninger, men det kan heller ikke udelukkes, at der er nogle, der er for hurtige på aftrækkeren, ifølge seniorforskeren.

»Det er et område, der har brug for at finde sine ben«, siger hun.

»Kommunerne og institutioner skal få talt med hinanden om, hvordan de reagerer mest hensigtsmæssigt, så de ikke får unødigt mange underretninger, og der dermed ikke skabes både frygt og mistillid hos familier, som de også skal samarbejde med«, siger Anette Faye Jacobsen.

Underretninger om børn Vi hører gerne fra læsere, der enten som fagfolk eller borgere har været berørt af en underretning om et barns trivsel. Hvis du ønsker at dele din historie, kan du skrive til: Tine.kirkensgaard@pol.dk

Underretninger er nødvendige

Øverst i statistikken ligger kommunerne Lolland, Halsnæs og Vesthimmerland. Per 100 indbygger mellem 0 og 17 år har de henholdsvis 18,3, 17 og 15,9 underretninger.

Ifølge Lotte Christensen, sektorchef for børn og unge i Lolland Kommune, er underretningerne nødvendige, og der er meget få sager, hvor det ikke er nødvendigt at gribe ind. Men:

»Vi bruger mange ressourcer på området, og det går ud over skoleområdet; de er pressede i øjeblikket, fordi vi bruger rigtig mange penge på sårbare børn«, siger hun.

Hos Vesthimmerlands Kommune ser familiechef Birgit Marie Graversgaard ikke de mange underretninger som negativt i sig selv:

»Jeg tolker det som et tegn på, at oplysningen til vores frontpersonale fungerer, fordi vi går meget op i at være et skridt foran«.

Kan det ikke opfattes som social kontrol at få en indkaldelse fra kommunen?

»Det kan det godt, men man kan meget nemt få en god snak med dem om, hvad de de egentlig ønsker sig for deres barn. Vi skal som branche balancere mellem at være myndighed og støtte, og jeg håber også, at det opleves som støtte«.

Ifølge Birgit Marie Graversgaard fordeles sagerne, så hver af kommunens socialrådgivere har maksimum 25 børn.

»Og der er ikke lige meget gang i sagerne på samme tid. Hvis der er 15 sager, der er gang i, så deler vi ansvaret. For det skal ikke være ekspedition. Vi skal have problemstillingen op under neglene«, siger hun.