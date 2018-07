Efter landbrugspakke og omstridt udflytning: Løkke har det stadig svært på landet De seneste målinger viser, at der stadig er langt hjem for statsminister Lars Løkke Rasmussen, hvis han skal indhente tabt terræn i Jylland inden et valg. Det er konklusionen fra Danmarks førende valgforsker i Politikens podcast 'Nedtælling til valget'.

Et oprør fra udkantsdanmark i 2015 kostede Venstre adskillige mandater og partiet igangsatte et strategisk alarmberedskab.

Siden har statsminister Lars Løkke Rasmussen skabt bedre vilkår for dansk landbrug og udflyttet tusindvis af statslige arbejdspladser. Men det har ikke hjulpet meget.

Det er konklusionen fra valgforsker Kasper Møller Hansen i andet afsnit af Politikens podcast 'Nedtælling til valget', hvor vi også besøger landsbyen Kværs i Sønderjylland og taler med hovedstadspolitikere på Valby bakke.

»Hvis man kigger på Venstres tilslutning i meningsmålingerne, så ligger den jo stadig langt under, hvad den gjorde i 2011. Så Venstre er ikke oppe på det niveau, de tidligere har haft, så der er mere end bare geografi på spil. Så skal man huske på, at geografi går begge veje. Man kan godt trække nogen stemmer uden for byerne, men så mister man samtidig i byerne, som også har været en diskussion i forhold til Venstre«, siger valgforsker og forfatter til valgbogen 'Oprøret fra udkanten' Kasper Møller Hansen.

»Når Venstre spiller på at flytte arbejdspladser ud i Danmark, så rammer de samtidig den anden del af deres vælgerkorps, som ikke synes, at det er en god ide«, siger han.

Siden 2015 har Venstre vedtaget en landbrugspakke med bedre vilkår for dansk landbrug og udflyttet historisk mange arbejdspladser.

Begge initiativer var målrettet udkantsdanmark, hvor Venstre tabte mange stemmer ved sidste valg. Men er der noget i de seneste målinger der tyder på, at de vinder det tabte terræn tilbage fra DF og hiver mandater særligt i Sønderjylland?

Nej, siger Kasper Møller Hansen:

»Der ser det relativt stabilt ud i forhold til bevægelserne geografisk. Der er måske en enkelt mandat, der er ved at skifte tilbage, men det er på det niveau. Man skal huske på, at Venstre tabte 5 pct. direkte fra Venstre til DF ved det seneste valg. Det er en meget stor forandring i vælgerkorpset og der skal mere til end et par udflytningspakker for at kunne klare den«.

Så udflytningen af statslige arbejdspladser har ikke haft nogen effekt. Men er der nogen tegn på, hvad man så skal gøre?

»Den udkantsdel har meget at gøre med uddannelse også. Det er ikke fordi, at man har en bestemt holdning, fordi man bor et bestemt sted. Men i højere grad fordi man har et bestemt erhverv eller uddannelse og aldersprofil. Alle disse ting samler sig sammen til, at Sønderjylland er anderledes end resten af landet. Demografien er altså vigtigere end geografien. Det, som var tydeligt, var at DF hentede mange vælgere fra Venstre, fordi de var utilfredshed med ledelsen i Venstre. Man havde også et opgør med eliten, som i det her tilfælde var Lars Løkke Rasmussen«, siger Kasper Møller Hansen.

Ser du oprøret for udkanten som en permenent tendens, som vi også vil se ved det kommende valg?

»Ja bestemt, det her har bare været en kulmination på en proces de seneste 25 år, hvor vi har set en større polarisering mellem land og by«, siger Kasper Møller Hansen.

Hør hele interviewet i afsnit to af Politikens podcast 'Nedtælling til valget'.