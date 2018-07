Én ulykke kommer sjældent alene: Rotter og kloakvand - badende i Københavns havn ramt af flere plager Først blev der fundet smittefarlige gnavere i et havnebad, og så skabte en regnbyge overløb i kloakkerne, så de andre også måtte lukke.

Da Københavns Kommune lukkede havnebadet ved Sluseholmen i den sydlige del af havnen i går, efter at der var fundet spor efter rotter, var det selvfølgelig ærgerligt for de mange, der gerne ville dyppe sig i de svalende bølger på endnu en lummervarm sommerdag.

Men det var nu ikke kun rotternes skyld, at det ikke kunne lade sig gøre.

Farlige rotter Rotter kan være bærere af smitsomme sygdomme. Eksempelvis kan de være inficeret med bakterier af arten leptospira. Hvis mennesker kommer i kontakt med rotteurin, kan det udvikle sig til sygdomme leptospirose. Symptomerne kan være feber, hovedpine og muskelsmerter. Sygdommen kan i ekstreme tilfælde være dødelig. Mellem 10 og 30 personer i Danmark bliver hvert år diagnosticeret med leptospirose, oplyser Statens Serum Institut. På verdensplan ses årligt over 500.000 alvorlige tilfælde af sygdommen. Ritzau Vis mere

For samme dag måtte kommunens miljøfolk også lukke de øvrige havnebade i inderhavnen, efter at endnu en plage havde ramt hovedstadens bybadevand.

Kloakkerne var løbet over i forbindelse med en regnskylle om natten, og det betød, at der var fare for bakterier ved ikke bare Sluseholmen, men også Fisketorvet og Islands Brygge og desuden ved flere tilstødende havnezoner.

En lille pige begyndte at græde af ærgrelse, da hendes mor måtte forklare, at de flinke gul-rød-klædte livreddere ved havnebadet Islands Brygge havde sagt, at det var usundt at gå i vandet.

»Det er jo ærgerligt, når man nu er kommet ind til byen fra Søborg bare for at bade i havnen«, sagde moderen, men understregede, at der jo til gengæld har været rigtig, rigtig mange andre gode badedage denne sommer.

Det var dog ikke umiddelbart godt nok for den lille pige.

Havnens plager

Bakterier fra rotter og bakterier fra kloakvand gav en travl dag for Rikke Hvelplund, centerchef i Københavns Kommunes Center for Miljøbeskyttelse.

Det med rotterne har hun ikke oplevet før i forbindelse med havnebadene.

Men efter at miljøenheden havde fået et tip om, at gnavere puslede under brædderne, hvor de badende færdes ved Sluseholmen, kunne skadedyrsbekæmperne i løbet af dagen konstatere, at den var god nok: Der er rotter.

»Og selv om det måske kun er enkelt rotte eller to, skal vi sikre, at der ikke er risiko for, at de badende kan blive syge», fastslår Rikke Hvelplund.

Kommunen havde også Styrelsen for Patientsikkerhed med på råd, og de var helt enige i, at et havnebad skal lukkes, når der er rotter, og at der skal gøres helt rent igen, inden man åbner.

»Risikoen er, at rotter kan give sygdomssmitte fra deres urin og ekskrementer, og her bliver der ikke taget nogle chancer«, forklarer Rikke Hvelplund og understreger, at rotterne ikke er set i vandet.

Men som man siger: Én ulykke kommer sjældent alene.

For samme dag måtte Rikke Hvelplund deltage i lukningen af alle inderhavnens havnebade på grund af et regnvejr mellem kl. 3 og 4 natten til onsdag, som var så voldsomt, at kloakkerne ikke kunne følge med, og det beskidte kloakvand røg ud i havneløbet.

Hurtig, heftig regn

I følge DMIs pressetjeneste faldt der ti millimeter på ti minutter på det nordlige Amager – lige præcis i zonen for de københavnske havnebade.

Man kan kalde det sort uheld for de badeglade, for det var ifølge DMI det eneste lille område i hovedstaden, hvor der overhovedet faldt så store mængder vand.

Eller man fristes til endnu en talemåde efter flere ugers fraværende nedbør: For lidt og for meget fordærver alt.

Hurtig reaktion

Center for Miljøbeskyttelse var hurtigt i stand til at beregne, hvorhen det forurende vand flød via computermodeller, der måler strømme i vandet, vindretning og andet af betydning.

På baggrund af disse målinger var det tydeligt, at kloakvandet kunne forurene store dele af havnen, så alle havnebade måtte tages ud af drift.