1 ud af 4 opfindere er kvinde. Her er fire af dem Sophie Trelles-Tvede er blevet rig, fordi hun ved et tilfælde fandt et genialt alternativ til den almindelige hårelastik. Læs her fire danske kvinders opfindelser.

En håndboldtaske Trine Bruun Andersen har opfundet og designet en opbevaringstaske til en håndbold, så nu er det slut med at fedte tøjet ind i harpiks i sportstasken. Den første prototype syede den 29-årige opfinder på farmors pedaldrevne symaskine, nu har hun en licensaftale med det danske firma Select. Legetæppe til hunde Marianne Haller Vesterholt havde problemer med at holde sin hund beskæftiget og fandt på kreative lege med godbidder, der udviklede sig til et aktiveringstæppe. Den pensionerede institutionsleder har solgt ideen til en international virksomhed, der sælger dem som varmt brød. En hårelastik Sophie Trelles-Tvede, som er 25 år gammel nu, var 19 år og manglede en hårelastik på vej til en temafest. I farten klippede hun en spiralledning fra en gammeldags telefon over og brugte den. Den sad godt og efterlod ikke mærker i håret. Det blev til hårelastikken Invisibobble, som i dag bliver markedsført i 70 lande verden over. Spotify til studiebøger Camilla Hessellund Lastein var træt af at slæbe rundt på tunge studiebøger. Den nu 24-årige kvindeville gerne læse pensum digitalt og opfandt i februar 2015 en slags Spotify for studiebøger. I dag har hun droppet studierne og satser på opfindelsen, der p.t. rummer 30.000 studiebøger.