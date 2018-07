Ugens tur i sommerlandet: Må vi ikke nok snart brænde noget af?

Gigaflue

Falsk alarm. Det tørre landskab og al den snak om det landsdækkende afbrændingsforbud kan muligvis give nogen en øget angst for, at ens ejendele er ekstra udsat for brandfare.

Således gik alle alarmer i hjernens beredskabscenter tirsdag aften hos en mand i Mariagerfjord Kommune, da han i en overvågningsapp på telefonen til sin store skræk opdagede, at overvågningsbillederne fra hans garage var fuldkommen sorte.

Manden var ikke hjemme og havde ikke mulighed for selv at tjekke, om hans mistanke om en garage fyldt af sort røg var berettiget. Så han aktiverede straks Nordjyllands Beredskab og politiet i den tro, at garagen stod i lys lue.

Og da han fortalte politiet, at garagen muligvis rummede både gasflasker og flere køretøjer, blev »den helt store udrykning« sendt afsted, siger Per Jørgensen, vagtchef hos Nordjyllands Politi, til Nordjyske.dk. Men da udrykningen nåede frem, døde lyden af sirener fra politi og brandvæsen hurtigt ud.

Efter en inspektion af garagen kunne beredskabet nemlig konstatere, at kilden til det kulsorte garagelokale var en ganske anden end sort røg fra en faretruende brand.

På overvågningskameraets linse sad en, ifølge Nordjyske.dk, »stor, fed og sort spyflue« og dækkede linsen fuldstændig. Jovist er det varmt og tørt, men måske nogen skulle hive nerverne ud af undtagelsestilstand.

Ulovlig ild

Må vi ikke nok? Nogle mennesker forstår det bare ikke. Et forbud er et forbud, uanset hvor meget man har lyst til at slynge bøffer på over grillkullene. Og overholder man ikke et forbud, ja, så kan man få en bøde. Det må mangt en afbrændingsforbryder i disse dage sande.

I begyndelsen af juli blev afbrændingsforbuddet landsdækkende på grund af tørke, men nu er grilltrangen efter få uger ved at overstige tålmodigheden - og retskaffenheden - hjemme i haverne, kunne det synes. Således er der i mange dele af landet historier om, at politiet stanger bøder ud til folk, der drister sig til stikke ild til dette og hint i haven.

I Give nordvest for Vejle har fire personer fået en bøde på 5.000 kr., da en omgang grillpølser udviklede sig til en mindre skovbrand, skriver Vejle Amts Folkeblad, og samme bødetakst må tre unge fyre fra Fyn ifølge Fyens.dk punge ud med, efter de blev politianmeldt for at starte bål på et offentligt græsareal.

Særligt efter, at det er begyndt at regne sporadisk nogle steder, er forståelsen for afbrændingsforbuddet under stort pres, erfarer de hos Danske Beredskaber, hvor regnen har fået mange til at ringe med spørgsmålet: »Må vi så nu?«.

Næh, først når det har regnet mange dage i streg, lyder svaret. Og som Facebook-brugeren Johnny Bugge Vogt skriver i en kommentar til artiklen om de tre unge mænd fra Fyn: »For helvede hvor er nogen dog hjælpeløse!!«.

Et med naturen

Præcision. Fra trangen til varme flammer skal vi videre til en uheldig fyr, der - måske i ren varme-eskapisme - var draget op i køligere luftlag for at få lidt vind i kinderne og mærke sommerbrisen frisere håret.

Søndag aften kunne han fra sin paraglider betragte det smukke, danske sommerlandskab badet i orangegul aftensol bugte sig i bakke og dal for fødderne af sig.