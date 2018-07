Politiet har anholdt formodet flugtbilist efter dødsulykke

Fra Poptillæggets arkiv

Vi har fundet en podcast frem fra arkivet, til alle jer med knuste sommerhjerter.

Den handler om hvor vi går hen i popkulturen, når vi har ondt i hjertet. Hvilke sange, vi tåreblændede har lyttet til igen og igen (og hvilke sange vi nu SLET ikke kan høre mere). Hvilke film vi ser, hvilke digte vi læser, hvilke podcasts vi lytter til, og hvilken kunst vi ser på. Så uanset om du har brug for at svælge i dine egne bristede illusioner eller hellere vil rette dit fokus mod andres forviklede kærlighedsliv, så har vi et middel i vores popkulturelle førstehjælpskasse her.