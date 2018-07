Ungdomsuddannelser i udkanten lider: Færre elever og store besparelser truer gymnasier på livet

Udviklingen ser ikke ud til at vende foreløbig, og man skønner, at der i 2030 vil være 25.000 færre unge mellem 16 og 19 år end i dag. Det svarer til ti procent af alle de unge i aldersgruppen, 32 gymnasier, 15 erhvervsskoler eller næsten 900 gymnasieklasser.

Derfor foreslår Danske Gymnasier et større grundtilskud, der kan gøre gymnasiernes indtægter mindre afhængige af elevtal. Men allervigtigst er gymnasiernes undtagelse fra de årlige besparelser på to procent:

»Hvis man vil bevare et tilbud i udkanten, er politikerne nødt til at droppe de hovedløse sparerunder og gennemtænke konsekvenserne. Vi ved, at uddannelse betaler sig, og det er en trussel, hvis vi kommer til at se lukkede skoler«, siger Birgitte Vedersø.

Hvis vi ikke gør noget, vil skolernes kamp om stadig færre unge blive intensiveret, og det kan koste livet for mange uddannelsesinstitutioner Danske Regioner

Den trussel tager Venstres undervisningsordfører, Anni Matthiesen, alvorligt. I hendes øjne skal politikerne gøre alt for at sikre, at unge kan uddanne sig i yderområderne, og hun er derfor positiv over for Danske Gymnasiers forslag.

»Men det kræver, at man fra politisk side er indstillet på at finde de ekstra penge«, siger hun.

Når Danske Gymnasier til gengæld skyder skylden på de årlige besparelser på to procent, mener Anni Matthiesen, at det er en forbier. Ifølge hende skal skolerne i stedet for at klage over besparelserne »kigge over hækken« og afsøge mulighederne for fusioner med andre ungdomsuddannelser.

Lokale skoler er altafgørende

Regeringens besparelser på uddannelser bekymrer Socialdemokraternes undervisningsordfører, Annette Lind - særligt besparelserne på ungdomsuddannelser, der skal »drive de unge videre til at få en reel uddannelse«.

»Det er tvingende nødvendigt, at der er et fintmasket net, så man, uanset hvor man bor i Danmark, kan få sig en uddannelse. Ellers risikerer vi at hægte nogle landsdele af«, siger hun.

To-procentsbesparelsen rammer så hårdt og især i udkanten, hvor man har allermest brug for, at børn og unge får sig en uddannelse Annette Lind, undervisningsordfører for Socialdemokraterne

I Annette Linds øjne »hænger det overhovedet ikke sammen«, at regeringen forsøger at trække flere til yderområderne ved at flytte statslige arbejdspladser og samtidig spare på ungdomsuddannelserne.