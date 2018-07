Priserne på receptpligtig medicin er faldet markant

En skarp konkurrence mellem medicinproducenter på det danske marked kommer forbrugernes pengepung til gode.

De seneste ti år er priserne på receptpligtig medicin således faldet med 44 procent. Det viser en opgørelse fra Lægemiddelindustriforeningen.

Udviklingen hænger sammen med, at der ofte kommer et udvalg af kopiprodukter, når et patent er udløbet på en bestemt type medicin. Det gælder eksempelvis kolesterolsænkende medicin, p-piller eller antidepressiv medicin.

»I takt med en generel udvikling i opadgående retning på dagligvarer og andet forbrug er medicinpriserne gået den stik modsatte vej. Det skyldes blandt andet en stærk konkurrence blandt virksomhederne og et godt system, der giver nye priser hver anden uge«, fortæller chefkonsulent Søren Beicker Sørensen fra Lægemiddelindustriforeningen.

Medicinmarkedet i Danmark er todelt

Udbyderne af medicin i Danmark skal hver anden uge melde nye medicinpriser ind til Lægemiddelstyrelsen i en hemmelig budrunde. Herefter er apotekerne forpligtede til at tilbyde deres kunder den billigste udgave af hver slags medicin.

Sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen fra Syddansk Universitet forklarer, at de lavere medicinpriser ikke bare er en fordel for den enkelte forbruger. Det er også et plus for de offentlige kasser.

»De offentlige tilskud, der gives til medicin, er koblet sammen med medicinens pris. Så med faldende priser er de offentlige udgifter til medicinen også faldet«.

Ifølge Kjeld Møller Pedersen er historien om den billige medicin dog ikke nødvendigvis en entydig beretning om mindre offentlige udgifter på området.

Nok falder priserne på de præparater, der står på apotekernes hylder, og som det offentlige giver tilskud til. Til gengæld er det ofte en kostelig affære, når sygehuse bruger ny medicin til behandling af eksempelvis kræft eller gigt.

»Medicinmarkedet i Danmark er todelt. Vi har den receptpligtige medicin, hvor kopimedicinen dominerer. Og så har vi den medicin, der udleveres fra sygehusene, som normalt er patentbelagt og ofte har en meget høj pris«, siger Kjeld Møller Pedersen.

Mens priserne på receptpligtig medicin er faldet 44 procent fra 2007 til 2017, er priserne i Danmark ifølge Lægemiddelindustriforeningen overordnet set steget med knap 17 procent i samme periode.

ritzau