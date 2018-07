Sket i ugen: Sommersøndag i det globale mørkeland

Et nyt system

Jeg troede ellers, at Android bare betød alle de andre programmer, som man kan bruge til at styre mobilos, hvis altså den ikke er en iPhone. Men det er åbenbart et styreprogram i sig selv, et blandt mange. Det er utroligt, som man hele tiden lærer noget teknologisk i disse tider, hvad enten man vil eller ej. I denne uge gav kommissæren selveste Google en på godda’en og oven i det en bøde på 4,3 milliarder euro for at vildlede alle os fra informationssamfundets specialklasser. Og, ikke mindst, straffede Margrethe Vestager Google for at presse tech-firmaer, der ellers nok ved, hvad det handler om, til at bruge styresystemet Android. For det er jo ikke den eneste mulighed. Hvis man har lyst, burde man bare kunne bruge et af de andre. Det forhindrer Google, og dét er en forbrydelse. Google bliver straffet og udskældt for, at det er er lykkedes for dem at bilde mange andre ind, at det ikke kunne lade sig gøre uden Android. Hvis man vil have et frit konkurrencesamfund, går den bare ikke. Det ved jeg så ikke lige, om jeg rent personligt synes er totalt på toppen. Jeg har nemlig altid sagt, at det er systemet, der er noget i vejen med og at vi skal have et nyt. Hvad det nye system så skulle være, har jeg så lige så længe været ret usikker på. Men nu siger jeg bye-bye Android og tak for mange gode år. Så snart, det kan lade sige gøre, går jeg sgu over til noget andet styringssystem på min Samsung Galaxy something/something. Så kan man endelig få sig et nyt system. Selv om det bare er i det små. Margrethe V. er nu en fandens karl. Det er da lige før amerikanerne skulle låne hende til at sætte præsident Donald Trump på plads en gang imellem. Denne Donald fortsatte ugen igennem med at gøre, sige og tweete, hvad der faldt ham ind alt efter omstændighederne. Spørgsmålet er hvornår det gik mest galt: da han stod lige ved siden af Putin på pressemødet i Helsinki og sagde, at den russiske præsident selvfølgelig havde ret, når han var så bestemt og eftertrykkelig i sin benægtelse af, at den russiske regering havde medvirket til cyberchikane af demokraterne under den valgkamp, der endte med, at han selv blev præsident. Men måske det først gik helt bananas, da Trump kom hjem til USA og sagde, at det alle sagde, han havde sagt, faktisk ikke var det, han havde sagt. Halleluja, for en klaphat. I Amerika er det blevet så slemt at have med Trump at gøre (altså for de, der ikke stemte på ham), at man udover hele internettet spreder budskabet Missing Obama. Ved siden af et billede af den tidligere præsident spørges der: »Har De set denne mand? 55 år, vægt: 175 pund, seks fod og halvanden høj, han er sidst set: gående ud af et stort hvidt hus. Han holder af basketball og sygeforsikring, lyder navnet: Præsident«. Ak, ja, Obama, eller nogen der ligner, er heller ikke til at finde på vore kanter. I stedet sender vi så partiets Venstres detroniserede hvide håb, Esben Lunde Larsen, til Washington D.C. Det synes jeg siger ret meget om samfundet. Nå, men Esben Lunde er vant til at blive misforstået, så han skal nok klare sig.

Pias favoritdisciplin

Der skete simpelthen så lidt i dansk politik i denne uge, at selv Pia Kjærsgaard måtte rejse til udlandet for at blive fornærmet. Det var endda en tjenesterejse, hun gjorde i anledning af 100 året for den islandske republik. Da Pia Kjærsgaard gik på talerstolen i Alþingi, folkeforsamlingen, mente repræsentanter for et af partierne, at det var Pia Kjærsgaard, populisten og fremmedhaderen fra Dansk Folkeparti, der gik på talerstolen, og ikke formanden for det danske folketing. Den første kan de virkelig ikke lide og markerede derfor det ved at udvandre. Det var meget fornærmende og uopdragent, mente Pia Kjærsgaard, da hun bagefter foldede sig helt ud i favoritdisciplinen: selvretfærdig forargelse. Men, kære lille Pia: ligeså lidt som dine landsmænd kan skelne mellem privat-Lars og Statsminister Lars Løkke Rasmussen, er vores nordiske brødre og søstre i stand til at skelne mellem Pia fra Dansk Folkeparti og Folketingets formand, bare fordi I har blandet disse to væsensforskellige ting sammen. Det er ikke engang sikkert, det kun var deres uopdragenhed, der styrede dem. Måske gjorde Pia Kjærsgaard tilstedeværelse bare vores venner fra Piratpartiet kede af det.

Missing Obama

Måske fik synet af Pia K. piraterne til at savne den tidligere frisindede og tolerante kvindelige præsident i Island, Vigdis Finnbogadóttir - eller Obama eller Mandela. Jeg kom i hvert fald til, at savne dem alle tre , da jeg læste et uddrag af den tale, Barrack Obama holdt forleden ved markeringen af Nelson Mandelas 100 års fødselsdag i Johannesburg. Han sagde: