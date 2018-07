Voldtægtssager fra Nordsjælland: Hvis sigtelsen holder, er der noget fundamentalt galt med drengene Først var der tre drenge fra Kokkedal, Nivå og Hørsholm, som blev sigtet for voldtægt af en pige. Nu er i alt seks drenge sigtet for voldtægt eller medvirken til voldtægt af fem piger. Drengene og pigerne kendte hinanden.

I juni rejste politiet sigtelse mod tre teenagedrenge fra Kokkedal for at have voldtaget en 14-årig pige, og hvis der er sket det, som der står i sigtelsen, så er den ord for ord og i sit på én gang krogede og nøgterne politisprog udtryk for, at noget er fundamentalt galt med drengene.

De er opvokset i Danmark, men er alle af anden etnisk herkomst. I sigtelsen står der:

»Anklagede A, B og C for voldtægt efter straffelovens §216 stk. 1 nummer 1, ved i tidsrummet mellem klokken cirka 20.00 og cirka 21.00 ved en adresse i Egedalsvænge i forening og efter forudgående aftale ved den i situationen underliggende trussel om vold at have tiltvunget sig samleje med person D, idet person A, efter at have skaffet sig adgang til forurettedes bopæl, sammen med person C førte forurettede ind på hendes værelse, hvor person A mod hendes vilje lagde hende ned på sengen og afklædte hende, hvorefter person A tiltvang sig samleje med hende, selv om hun flere gange sagde nej. Alt imens person C filmede samlejet på sin mobiltelefon, og person B sad i stuen og holdt vagt«.

Drengene er mellem 15 og 17 år gamle. I et lukket grundlovsforhør 1. juni ved Retten i Helsingør begærede politiet de tre drenge varetægtsfængslet. Trods deres unge alder imødekom dommeren begæringen, og drengene blev anbragt i en lukket ungdomsinstitution.

Under efterforskningen kom nye oplysninger frem om lignende episoder i samme område. 14 dage efter at de første drenge var varetægtsfængslet, blev tre andre drenge i alderen fra 15 til 16 år sigtet for at have begået overgreb mod en 14-årig pige.

Overgrebene skal ifølge anklagemyndigheden være foregået ved tre lejligheder i oktober og november 2017.

Sagerne er vanskelige, for nogle af de forurettede er ikke nødvendigvis selv helt klar over, hvad de har været udsat for Lau Thygesen, politiinspektør

Ifølge anklagemyndigheden har drengene flere gange tiltvunget sig oralsex, mens det blev filmet på en af drengenes telefoner. Her er ikke tale om fuldbyrdet voldtægt, men om anden kønslig omgang end samleje.

I alt seks drenge er således sigtet for voldtægt eller medvirken til voldtægt.

Nu er flere piger kommet med nye anklager, og der er nu ikke længere tale om to ofre, men om i alt fem forskellige piger fra Hørsholm, Nivå og Kokkedal, der ifølge sigtelserne har været udsat for overgreb.

Alle sigtede nægter sig skyldige, og der er endnu ikke rejst tiltale i sagerne, men onsdag 25. juli bliver drengene igen fremstillet ved Retten i Helsingør. Politiken har forsøgt at træffe to af de sigtedes advokater for en kommentar. Det er desværre ikke lykkedes.

I retten på onsdag er der stor sandsynlighed for, at politiet vil begære varetægtsfængslingen forlænget.

»Det har været svært at færdigefterforske sagen, så det kan ikke udelukkes, at vi beder om en varetægtsfængsling yderligere«, siger politiinspektør Lau Thygesen fra Nordsjællands Politi.

Vanskelig efterforskning

Der er flere årsager til, at sagen er svær at efterforske. De formodende voldtægter er foregået mellem oktober 2017 og april 2018, men den første anmeldelse kom først omkring 1. juni 2018.

»Det er foregået siden oktober, og det giver nogle udfordringer, specielt i forbindelse med voldtægt, hvor vi er meget afhængige af at få foretaget de indledende sporsøgninger både på gerningsstedet og på den forurettede. Det stiller os dårligere i forhold til at sikre nogle spor. Men det er dommeren, der træffer beslutning om, hvorvidt det materiale vi fremlægger, er godt nok til en varetægtsfængsling, og det har han ment i det her tilfælde. Derfor er de varetægtsfængslet, selv om de er under 18 år«, siger Lau Thygesen.

Andre forhold komplicerer sagerne. De fem forurettede og de seks sigtede kender hinanden fra skolen og området.

»Sagerne er vanskelige, for nogle af de forurettede er ikke nødvendigvis selv helt klar over, hvad de har været udsat for. Derfor er de ikke nødvendigvis gået til politiet samme dag, eller dagen efter at det er sket. De har formentlig selv været i et dilemma, fordi de rent strafferetligt ikke ved, hvad de har været udsat for, men også fordi de har haft en relation til de sigtede«.

Hvor godt de kender hinanden, og om nogen af dem tidligere har været kærester eller haft noget med hinanden at gøre, vil Lau Thygesen ikke uddybe, men de kender hinanden. Desuden er de meget unge.

»Det er måske også det, som har gjort, at det har været vanskeligt for dem at vurdere, hvornår det er gået for vidt. Hvornår de har været udsat for seksuel omgang, som har været legalt, og hvornår det er gået over i noget kriminelt«.

Lau Thygesen er inde i sagen, men ikke efterforskningsleder. Det er politiinspektør Henrik Gunst. Han er på ferie i øjeblikket, men har tidligere sagt til Berlingske:

»Det er fuldstændig uhørt, når drenge i flok misbruger mindreårige piger seksuelt. De er bare store børn, men de her unge drenge har ikke haft noget filter. Det har været ligesom et tag selv-bord«.

Siden varetægtsfængslingen er en far til en af de sigtede i B.T. citeret for at sige:

»Der var ikke tale om voldtægt. Hvis man er sammen med en pige hjemme hos hende, er det ikke voldtægt, som hvis man tager fat i en pige udendørs og tvinger hende ned.«

Den melding har chokeret efterforskningsleder Henrik Gunst.

»Det er rystende holdninger, de forældre har. Når der er nogen, der udtaler, at det ikke er voldtægt, så længe det foregår på pigens værelse, kan man kun tænke, hvad fanden foregår der«, sagde Henrik Gunst til Berlingske.

Sisyfos og socialt arbejde

Nogle af drengene, men ikke alle, kommer fra det almene boligbyggeri Egedalsvænge i Kokkedal, og det er med Egedalsvænge som med en række andre boligbyggerier i Danmark.

Hver gang det begynder at gå bedre, kommer der et knivstik, et skud eller et hævndrab, som sender området tilbage på avisernes forsider.

Egedalsvænge har også været her før. Med historier om bandekonflikter, om Hizb ut-Tahrir, der sad i boligbestyrelsen og ikke ville stille det traditionelle juletræ op, og med medlemmer af Loyal to Familia, der skabte utryghed.