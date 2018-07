Kuldsejlet milliardprojekt: »Jeg føler mig snydt, men det er svært at vide, hvem der har ansvaret« Det fejlslagne byprojekt Vinge ved Frederikssund har ført til besparelser og politianmeldelse. Samt usikkerhed hos beboere.

Der blev ikke sparet på de flotte ord, da drømmen om den nye by Vinge tæt ved Frederikssund skulle sælges.

Det grønne hjerte blev den nye bys kommende samlingspunkt kaldt, og plusord som bæredygtighed, fibernet, intelligent gadebelysning og idrætsby fandt vej til Frederikssunds Kommunes reklameomtale. For slet ikke at tale om store løfter om ny S-togsstation, butikker, kontorer og institutioner.

I hårde tal var det stort. Vinge blev markedsført som et af Danmarks største byudviklingsprojekter med et samlet areal på 370 hektar. Eller næsten 20 procent større end Ørestad i København.

I 2035 ville der være cirka 20.000 indbyggere og omkring 4.000 arbejdspladser i byen. Kun 40 minutter med S-toget fra København.

Sådan. Hele pakken. Du skal bare skrive under her.

Eller som Frederikssunds borgmester, John Schmidt Andersen (V), udtrykker det i dag:

»Det er virkelig attraktivt, at man kan arbejde inde i København, og så kan du tage tilbage til området ved Frederikssund, som har en fantastisk smuk natur«.

Forældre med små børn

For Frederikssund Kommune handler det om udvikling i stedet for afvikling.

»Det værste, der kan ske i en kommune, er, at folk begynder at flytte væk fra den. Vi er nødt til at gøre os attraktive ved at skabe spændende bysamfund, og det gjorde vi«, siger borgmesteren og tilføjer:

»Projektet i Vinge er med til at fremtidssikre Frederikssund Kommune. Det giver skatteborgere, og projektet tiltrækker unge med børn. Hvis du kigger på Vinge nu, så er det forældre med små børn«.

Et af forældreparrene er Charlotte og Jon Rasmussen, som har en dreng på tre år og en nyfødt pige på én måned. De skrev under. Købte en grund og byggede et hus og flyttede fra en 2-værelses andelslejlighed på Frederiksberg.

»Vi kommer begge to oprindelig fra landet og ville gerne ud på landet igen. Vi syntes, at projektet lød superfedt, og det var afgørende med en S-togsstation. For mig er det en livline ind til byen. Når man skal i byen eller ud med vennerne, er det nemt at komme hjem, selv om man bor på landet. Det er en unik mulighed at bo her og stadig være så tæt på byen«, fortæller Charlotte Rasmussen.

Annullerede kontrakten

Men i december sidste år brast kommunens drøm. I hvert fald delvist.

Milliardaftalen mellem Frederikssund Kommune og AP Pensions ejendomsselskab og MT Højgaard om udvikling af Vinge Centrum blev annulleret. Entreprenørens gravemaskiner kørte væk efter at have gravet i tre måneder.

De første familier var flyttet ud i området, og siden har Frederikssund Kommune kæmpet for at holde projektet i live.

Enkelte private har solgt grunde tilbage til kommunen eller fået udsat byggeriet af deres hus. Senest har den store lokale investor André Wilhelmsen trukket sig ud.

Problemet er, at kommunen ikke magter opgaven André Wilhelmsen, investor

André Wilhelmsen har netop solgt 9 af 18 rækkehusgrunde tilbage til Frederikssund kommune. Hans firma AW Ejendomsinvest har opført de resterende 9 rækkehuse, men selskabet har ikke kunnet sælge husene og har været nødt til at leje dem ud.

»Når vi ikke har kunnet sælge de første huse, bygger vi ikke de næste. Hele projektet i Vinge er interessant, men problemet er, at kommunen ikke magter opgaven. Kommunen sætter stadig ikke de ressourcer af, som er nødvendige«, siger André Wilhelmsen og peger især på, at der er usikkerhed om, hvorvidt der kommer en S-togsstation i Vinge som planlagt.

»Vi har haft over 650 mennesker til åbent hus på de første 9 huse, men alle spørger, hvor stationen skal ligge, og hvornår den kommer«, siger han.

Foreløbig har staten stadig afsat penge til S-togsstationen. På trods af tilbagekøb af grunde tror Frederikssunds borgmester, John Schmidt Andersen, stadig, at projektet bliver til virkelighed – og at der kommer en S-togsstation.

»Vi skal selvfølgelig vise, at der er fremdrift, og i løbet af efteråret er jeg sikker på, at vi sælger tre eller fire store parceller. Det bliver mange lejligheder«, siger borgmesteren.

Læste ikke aftalen

Aftalen blev revet over efter ønske fra John Schmidt Andersen. Kun et halvt år efter at han selv under stor mediebevågenhed havde skrevet under på aftalen.

Det viste sig, at han ikke havde læst de omkring 1.600 sider i aftalen, men havde stolet på de eksterne rådgivere, som havde anbefalet ham at skrive under.

»Hvis man selv kunne sætte sig ind i den kontrakt, var der ingen grund til, at vi hyrede advokater til det. Jeg fik at vide, at det var i orden af vores rådgivere. Det var lige efter bogen«, siger borgmesteren.

Heller ingen i kommunens forvaltningen havde læst det fulde sagskompleks, før underskriften blev sat. De havde også tillid til de eksterne konsulenter fra advokatfirmaet Horten og Bendix Consult.

Men kun få måneder efter underskrivelsen – i midten af oktober sidste år – fik John Schmidt Andersen en alarmerende besked fra den nye tekniske direktør i kommunen. Han havde sat sig ind i aftalen. Der var noget galt. Rivende galt faktisk.

Kommunens forudsætning for aftalen var, at investeringer i veje og andre infrastrukturprojekter i Vinge ville gå i nul for kommunen efter otte år. Altså at blandt andet salget af byggegrunde ville opveje kommunens investeringer.

Men det viste sig ikke at holde. Tværtimod risikerede kommunen, at udgifterne ville løbe løbsk. Borgmesterens underskrift på aftalen betød, at der var en risiko for, at den indeholdt ekstra udgifter for mindst 100 millioner kroner ud over byrådets bevillinger. Hvilket kan være en overtrædelse af den kommunale styrelseslov.

Desuden kunne andre dele af aftalen være ulovlig. Borgmesteren erkender i dag, at det kan blive et problem:

»Der var tvivl om, hvorvidt der var delelementer i den her kontrakt, som var lovlige, og det handler om kommunal medfinansiering af nogle projekter«.

Han er også blevet kritiseret for at hemmeligholde oplysningerne om problemerne med projektet til efter kommunalvalget 21. november sidste år.

»Men jeg forsøgte faktisk at sige, at vi er nødt til at fremskynde den her proces, så vi kan få det frem inden valget. Vi var dog nødt til at have fakta på plads og undersøge sagen helt til bunds, før vi kunne gå ud med det«, siger John Schmidt Andersen.

Politianmeldelse

Byrådsmedlem Pelle Andersen-Harild (EL) er den skarpeste kritiker af projektet i Vinge. Han forstår ikke, at borgmesteren ikke læste aftalen igennem, inden han underskrev den.