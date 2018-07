Danske banker får millionbøder af EU's børsvagthund

Danske Bank og Nordea har fået en millionbøde af EU's børstilsyn, Esma, for at udstede kreditvurderinger uden at være bemyndiget til det.

Der er sket en uagtsom overtrædelse af kreditvurderingsforordningen Crar, oplyser Esma på sin hjemmeside, og bankerne straffes således med en bøde på 495.000 euro, svarende til 3,7 millioner kroner.

De svenske banker SEB, Handelsbanken og Swedbank har i samme ombæring fået tildelt bøder i samme størrelse. Der er altså i alt udskrevet bøder for 2,5 millioner euro, hvad der svarer til 18,6 millioner kroner.

Hos Danske Bank accepterer man bøden, siger vicedirektør Peter Rostrup-Nielsen i en meddelelse.

»Vi beklager, at vi ikke har fortolket reglerne korrekt. Det er vigtigt for os at sikre, at vi overholder gældende regler«, siger han.

Bruddet på forordningen er sket i perioden juni 2011 til august 2016 - SEB fortsatte dog sit brud indtil maj 2018.

I perioden har bankerne udstedt kreditvurderinger til deres kunder, hvori der blev gjort brug af såkaldte skyggevurderinger. Ingen af bankerne havde dog tilladelse til det, og det straffes nu med en bøde.

Det er i forbindelse med vurderinger, når mindre virksomheder skulle optage obligationslån, at bruddet er sket, siger Danske Banks vicedirektør.

Det er således et vigtigt behov at få dækket, mener Peter Rostrup-Nielsen.

»Derfor er vi gået sammen med andre på markedet om etablering af et selvstændigt kreditvurderingsbureau, Nordic Credit Rating AS, som vil stå for ratingen fremover«, siger han i meddelelsen.

Bødestørrelsen tager højde for, hvor lang tid forordningen har været brudt, og at foranstaltninger nu skal sikre, at det ikke sker igen, oplyser Esma.

Bankerne har nu mulighed for at appellere bøderne.

ritzau