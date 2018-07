Plejecenter bekæmper varmen med pindis og piña coladas: »Vi propper godt på dem med både mad og drikke« På Rundskuedagens Plejecenter bliver der serveret et bredt udvalg af læskende drikke og pindis for at sikre, at beboerne ikke dehydrerer i varmen.

Lige indenfor døren på Rundskuedagens Plejecenter på Vesterbro har en ældre mand parkeret sin rollator ved siden af sig, mens han sidder og nyder en kold Carlsberg i lyset af solen.

»Han har skruet godt op for varmen«, siger han og peger op mod Vor Herre.

Hvis der sidder en vejr-Gud deroppe, har vedkommende glemt at skrue knappen tilbage på dansk sommervejr. Hedebølgen betyder, at dehydrering er årsag til markant flere indlæggelser på blandt andet Odense Universitetshopsital, hvor 50 procent af de daglige medicinske indlæggelser er forårsaget af dehydreringer. Normalt gælder det fem procent.

Især ældre er disponerede for dehydrering, forklarer forstander på Rundskuedagens Plejecenter, Jette Pedersen.

»Mange ældre kan ikke mærke tørst, og nogle af dem kan ikke selv give udtryk for, at de for eksempel har for meget tøj på«, siger Jette Pedersen. Det kræver ekstra opmærksomhed fra plejepersonalet.

»Vi propper godt på dem med både mad og drikke her om formiddagen og igen i aften, når det ikke længere er så varmt. Hos nogle bliver appetitten dårlig i varmen«, siger Jette Pedersen.

Foto: Martin Lehmann

Foto: Martin Lehmann

De beboere, personalet skal være ekstra opmærksomme på, får drukket nok, er samlet på plejehjemmets køligste sted - tagterrassen.

Heroppe mellem Vesterbros tage sidder to håndfulde af beboerne under et halvtag. De nyder skyggen, og hele dagen kan gå på taget med et slag Ludo eller en omgang banko. Forleden var der også pina colada-bar, skynder beboer, Lillian Nielsen sig at indvende. Det var hendes idé, at der skulle serveres søde cocktails. Hun er, som forstander Jette Pedersen udtrykker det »helt syg med pina colada«, så der blev stablet en fredagsbar på benene og skaffet Hawaii-kæder til lejligheden. Det var en effektiv måde at øge væskeindtaget på, selvom drinksene ifølge Lillian Nielsen ikke helt var kolde nok.

Selvfølgelig kan det ske. Jeg tror ikke, der findes et plejecenter, der ikke på et tidspunkt har oplevet, at en beboer er dehydreret Jette Pedersen, forstander Rundskuedagens Plejecenter

Ældre mennesker bliver hurtigere påvirket af væskemangel, forklarer Jette Pedersen. Typisk bliver de mere konfuse, og hos demente kan det forværre deres symptomer. I år har de hos Rundskuedagens Plejecenter endnu ikke haft nogle indlæggelser på grund af dehydrering.

»Selvfølgelig kan det ske. Jeg tror ikke, der findes et plejecenter, der ikke på et tidspunkt har oplevet, at en beboer er dehydreret«, siger Jette Pedersen.

Imens 73-årige Lillian Nielsen beretter om kærlighed til kokos-cocktails, bliver to kander placeret foran hende på bordet. Den ene er fyldt med tyk, lyserød milkshake. Den anden er knald rød.

»Hvad er det her for noget?«, spørger Hildur Christensen på 93 og griber ud efter den røde kande. Hun har en bøllehat på, der er vippet op i panden - den har omtrent samme farve som kandens indhold. En af plejepersonalet svarer, at det er en vandmelon-shake.

»Jeg kan godt drikke det. Det smager godt nok«, siger Hildur godt tilbagelænet i sin stol.

Imens har hendes nabo for enden af bordet tømt et helt glas. I en fart fylder en af plejerne mere på ham.

»Vi har det rigtig godt, og vi får god mad. De forkæler os altid«, siger Hildur og skåler.

Lige om lidt ruller frokosten ind på tagterrassen. Senere er der eftermiddagskaffe. Kagerne er i denne tid skiftet ud med hjemmelavede pindis. Hvert år er plejecentret forberedt på at være ekstra opmærksomme på, hvad de ældre indtager i sommervarmen.

»Det er helt almindelig, grundlæggende sygepleje. Men i år er der langet noget mere is over disken«, siger forstander Jette Pedersen.